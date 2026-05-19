Türk-Amerikan toplumunun gurur günü! Amerika Birleşik Devletleri’nin en simge noktalarından biri olan New York Times Meydanı, Türk kültürünün en köklü sembollerinden olan Mehter Takımı'nı ağırladı.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) öncülüğünde düzenlenen dev organizasyon, New York sokaklarında adeta bir bayram havası estirdi. Türkiye’den özel olarak gelen Milli Savunma Bakanlığı Mehter Takımı, tarihi ezgileriyle Manhattan sokaklarını yankılattı.

60 Kişilik Dev Kadroyla Müzikal Şölen

Times Meydanı’nın büyüleyici atmosferinde sahne alan 60 kişilik dev Mehter Takımı, asırlık Osmanlı askeri müzik geleneğini New York’a taşıdı. Tarihi ve ihtişamlı kıyafetleriyle meydanda yerini alan ekip, hem görsel hem de müzikal performansıyla izleyenleri büyüledi.

"Ceddin Deden" ve "Genç Osman" Marşları New York’ta İnletti Konser boyunca hep bir ağızdan coşkuyla eşlik edilen "Ceddin Deden" ve "Genç Osman" gibi unutulmaz tarihi marşlar, meydandaki coşkuyu zirveye taşıdı.

Turistler Hayran Kaldı, Türk Vatandaşları Gururlandı

Ellerinde şanlı Türk bayraklarıyla meydanı kırmızı-beyaza boyayan Türk vatandaşları duygusal anlar yaşarken, marşlara da hep bir ağızdan eşlik etti. Meydandan geçen yüzlerce Amerikalı ve yabancı turist ise bu benzersiz performans karşısında hayranlığını gizleyemedi. Çok sayıda turist, cep telefonlarına sarılarak o tarihi anları anbean kaydetti.

Yoğun Katılım ve Kültürel Diploması

Etkinlik, Türk toplumunu ve diplomatik temsilcileri de bir araya getirdi. Konseri izleyenler arasında;

New York Başkonsolosluğu yetkilileri,

ABD’de faaliyet gösteren çok sayıda Türk sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi,

Amerika'da yaşayan binlerce Türk vatandaşı yer aldı.

TASC yetkilileri, bu tür organizasyonların Türk kültürünün ve geleneksel sanatlarının dünya platformunda tanıtılmasına büyük katkı sağladığını vurguladı. Mehter Takımı’nın New York’taki bu tarihi performansı, Amerika’daki Türk toplumunun kültürel birlikteliğini ve gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.