Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile ortak basın toplantısı düzenleyen Fidan; ikili ticaret, AB üyelik süreci, bölgesel krizler ve küresel güvenlik başlıklarında net mesajlar verdi.

Ticaret Hacminde Yeni Hedef: 60 Milyar Dolar

Almanya'nın Türkiye için taşıdığı ekonomik öneme vurgu yapan Bakan Fidan, iki ülke arasındaki ticari bağların güçlenerek devam ettiğini belirtti:

"Almanya, Avrupa'daki en büyük, dünyadaki ikinci büyük ticaret ortağımızdır. 52 milyar dolar seviyesindeki ikili ticaret hacmimizi yakın vadede 60 milyar dolara çıkartabileceğimize inanıyoruz."

Fidan ayrıca yenilenebilir enerji alanında somut projeleri hayata geçirmek istediklerini ve günümüz konjonktüründe savunma sanayi alanındaki işbirliğinin çeşitlenmesine ayrı bir stratejik önem atfettiklerini ifade etti.

AB'ye Net Mesaj: "Siyasi Saiklerden Bağımsız Yürütülmeli"

Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden beklentilerini net bir dille ifade eden Dışişleri Bakanı Fidan, adaylık sürecinin suni engellere takılmaması gerektiğinin altını çizdi:

Zamanın Ruhu: "Zamanın ruhu, Türkiye-AB ilişkilerinin daha gerçekçi, stratejik ve sonuç odaklı bir zeminde ele alınmasını gerekli kılmaktadır."

Beklentiler: AB adaylık sürecinin siyasi saiklerden uzak, tarafsız bir vizyonla yürütülmesi gerekiyor.

Ortak Ortaklık Alanları: Düzensiz göç, bölgesel güvenlik, enerji koridorları ve terörle mücadele gibi kritik başlıklarda güçlü bir işbirliğine ihtiyaç var.

Bölgesel Krizler: "İran-ABD Gerilimi ve Suriye'deki İstikrar"

Küresel ve bölgesel risk barındıran çatışmalara değinen Fidan, özellikle İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaş durumunu mevkidaşıyla ele aldıklarını belirtti. Pakistan'ın bu krizdeki ara buluculuk faaliyetlerine Türkiye'nin destek vermeye devam ettiğini hatırlatan Fidan, şu uyarılarda bulundu:

Öncelik Ateşkes: Savaşın yeniden tırmanmasının küresel düzeyde çok ağır ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır.

Kalıcı Anlaşma İradesi: Hem İran'ın hem de ABD'nin bu risklerin farkında olarak kalıcı bir anlaşma için gerekli iradeyi göstermesi beklenmektedir.

Suriye Örneği: Coğrafyadaki krizlerin ancak bölgesel sahiplenmeyle çözülebileceğini belirten Fidan, "Suriye'de bugün gelişen istikrar tablosu, bölgesel sahiplenme ve ortak akılla barışın nasıl inşa edilebileceğinin en güncel ve somut örneğidir" dedi. Trump: "İran'a yönelik yarın planlanan saldırıları erteledim" İçeriği Görüntüle

Küresel Sumud Filosu Saldırısına Sert Kınama

Bakan Fidan, konuşmasının son bölümünde Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen sivil sivil toplum girişimine yönelik askeri müdahaleleri sert bir dille eleştirdi: