Eski Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela, kara yoluyla Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in bölgedeki ablukasını aşmak amacıyla dün başkent Trablus'tan yola çıkan Küresel Sumud Kara Filosu'na destek vermek için Libya'nın Zliten şehrine geldi.



Zliten'de aktivistlerle bir araya gelen Mandela, "Özgür Filistin" sloganları eşliğinde Gazze'ye yönelik yardım faaliyetlerine desteğini vurguladı. Ziyareti sırasında bölgedeki bir camiyi de ziyaret eden Mandela, aktivistlerle birlikte namaz kıldı. Mandela, ardından Küresel Sumud Kara Filosu ve Küresel Sumud Filosu'nun faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kara yoluyla gerçekleştirilen bu yardım faaliyetinde sağlanacak organizasyonla milyonlarca kişinin bu girişimi destekleyebileceğinin altını çizen Mandela, bu doğrultuda bölgedeki ablukanın tam manasıyla aşılabileceğini vurguladı.

Mandela ayrıca, söz konusu seferberlik sayesinde yalnızca Afrika'nın değil, Küresel Güney ve Küresel Kuzey'in bir araya geldiğini de belirterek bu sürece katkı sağlayan organizatörlere teşekkür etti. Mandela, burada bulunan aktivistlerin dünyanın dört bir yanında en savunmasız ve baskı altındaki halklara hizmet etmeye zamanını adayan herkes için bir ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

Bu süreçte güçlü bir dayanışmanın korunması gerektiğini belirten Mandela, Gazze Şeridi başta olmak üzere tüm Filistinlilere yardım ulaştırılması için herkesin sesine ve desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Mandela, yardım çalışmaları kapsamında konvoyun Gazze Şeridi'ne ulaşmasının ardından bölgedeki eğitim ve sağlık şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara derhal başlanabileceğini vurguladı.



İsrail'e "Sesimiz asla kesilemez" mesajı

Mandela, İsrail yönetimine yönelik sert eleştiride bulunarak, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Siyonist rejime tek mesajımız, Küresel Sumud Filosu ve Küresel Sumud Kara Filosu'nun susturulamaz olduğudur. Engellenebilir ve gözaltına alınabiliriz ama sesimiz asla kesilemez" ifadelerini kullandı.

Mandela, egemen bir Filistin devletinin kurulması sağlanana kadar bu çalışmaların devam edeceğini belirtti. Mandela, Filistinli siyasi tutuklular serbest bırakılana ve ülkeleri dışında yaşayan Filistinlilerin topraklarına dönme hakkı güvence altına alınana kadar çabalarının süreceğini ifade etti.



Küresel Sumud Kara Filosu

Türkiye, Cezayir, Tunus, Fas, Endonezya, Çin ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 30 ülkeden, 48'i Türk yaklaşık 500 aktivistin yer aldığı konvoy, beraberindeki ambulanslarla birlikte bölgeye 30 konteyner insani yardım malzemesi ile 20 konteyner taşınabilir barınma ünitesi ulaştırmayı hedefliyor. Libya üzerinden Mısır'a geçmesi planlanan konvoyun, buradan Gazze Şeridi'ne ulaşması bekleniyor.