Şirket, daha önce 27 Nisan 2026 tarihinde duyurduğu süreç kapsamında, Eskişehir ve Bilecik’te kurulacak araç muayene istasyonlarının işletilmesine yönelik ön protokollerin 12 Mayıs 2026 tarihinde imzalanacağını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu istasyonların kurulumu için planlanan toplam yatırım tutarı 17 milyon 776 bin 799 dolar olarak hesaplandı. Yatırımın hem öz kaynak hem de banka kredisi kullanılarak finanse edileceği belirtildi.

KAP AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

DenizBank’tan 1,2 Milyar TL’lik Kredi Limiti

KAP açıklamasında, yatırım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan ESBİ Araç Muayene İstasyonları A.Ş. lehine azami 1 milyar 200 milyon TL tutarında teminat, rehin ve ipotek verilmesine karar verildiği ifade edildi.

Söz konusu kredi limitinin DenizBank tarafından tahsis edildiği, limitin zamana yayılarak kademeli şekilde ve ihtiyaç doğrultusunda kullanılacağı kaydedildi. Kredinin hem nakdi hem de gayrinakdi olarak yapılandırıldığı bildirildi.

Şirket yönetimi ayrıca, yatırım kapsamında verilecek teminatların toplam tutarının 1,2 milyar TL’yi aşmayacağını belirterek, işlemin Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Önemli Nitelikli İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği” kapsamında ayrılma hakkı doğurmadığını duyurdu.

Araç Muayene Sektöründe Büyüme Hamlesi

Best Brands Grup Enerji Yatırım, son dönemde enerji sektörünün yanı sıra araç muayene istasyonu işletmeciliği alanındaki yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Şirket, daha önce TURKA Araç Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş. ile çeşitli illerde araç muayene istasyonlarının alt işletmeciliğine yönelik ön protokoller imzalamıştı.

Nisan ayında yapılan açıklamada Eskişehir ve Bilecik’teki istasyonlar için yüzde 100 bağlı ortaklık yapısıyla ESBİ Araç Muayene İstasyonları A.Ş.’nin kurulduğu duyurulmuştu.