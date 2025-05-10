Konuyla ilgili basın açıklamasında konuşan Hindistan ordusu sözcüsü Albay Sofiya Kureyşi, "Pakistan ordusu, özellikle askeri altyapımızı hedef almak üzere kapsamlı bir hava ihlali gerçekleştirdi. Gece boyunca Hindistan hava sahası defalarca ihlal edildi. Bu sadece hava ihlaliyle sınırlı kalmadı; aynı zamanda Kontrol Hattı boyunca ağır kalibreli silahlarla da saldırılar düzenlendi" dedi.

Kureyşi, saldırılarda kullanılan İHA'ların büyük kısmının Türk savunma sanayi şirketi Asisguard tarafından üretilen Songar modeline ait olduğunu öne sürdü. Yapılan ilk enkaz incelemelerinde bu bilginin ön plana çıktığını belirten Kureyşi, "Bu tür büyük çaplı İHA operasyonlarının temel amacının Hindistan'ın hava savunma sistemlerini test etmek ve sınır bölgesinde istihbarat toplamak olduğu tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

Hindistan ordusu olayın ardından bölgedeki güvenlik önlemlerini artırırken, İHA parçalarına ilişkin teknik analizlerin sürdüğü bildirildi. Söz konusu iddialar, iki ülke arasında tansiyonun yeniden yükselebileceğine işaret ediyor.