"Siyasi hırslar, aklın önüne geçmemeli"

Aday belirleme sürecinde tek karar verici olmayacağını vurgulayan Özel, “Kendinle ilgili hesaba kitaba düşünce, duyguların ve hırsların aklın önüne geçmesinden endişe ederim” dedi. Amacının iktidarı değiştirmek olduğunu belirten Özel, “Sadece iktidarı değiştiren bir partinin genel başkanı olarak seçim akşamı konuşma yapmak isterim. Yapamazsam partiyi kongreye götürür, istifa ederim ve siyaseti bırakırım” diye konuştu.

İmamoğlu için tüm imkanlar zorlanacak

Silivri’deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Özel, onun aday olabilmesi için hem hukuki hem de siyasi tüm yolları deneyeceklerini söyledi. Daha önce “Aday olamazsa en doğru adaya bakılır” sözlerine açıklık getiren Özel, bu açıklamasıyla doğrudan aday olmayacağını ilan etti.

Erken seçim çağrısını yineledi

İktidarın yönetiminden memnun olmadığını vurgulayan Özel, erken seçim çağrısını yineledi. CHP'nin hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Özel, “185 bin sandık görevlimizi atadık. 2 Kasım, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tam iki buçuk yılı geride bıraktığı tarih. Seçime hazırız” dedi.