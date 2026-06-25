SPK, Orzaks İlaç'ın 51,5 milyon adet payının 69 TL fiyattan, Ekim Turizm'in 152 milyon adet payının 30,26 TL fiyattan, Soho Giyim'in 100 milyon adet payının 15 TL fiyattan, İsvea Seramik'in 67 milyon adet payının 20,90 TL fiyattan ve Golda Gıda'nın 87,5 milyon adet payının 9,20 TL fiyattan halka arz edilmesine onay verdi.

Enerji ve sanayi tarafında da önemli gelişmeler yaşandı. Aksa Enerji'nin depolamalı rüzgar enerji santrali projesine ilişkin elektrik üretim lisansı başvurusu EPDK tarafından onaylanırken, Alves Kablo yeni üretim tesisi yatırımı kapsamında saha hazırlık çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Finansman tarafında Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ile 350 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalaması dikkat çekti. Halkbank 11 milyar TL, İş Yatırım 4,8 milyar TL ve İş Finansal Kiralama 1 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracı gerçekleştirdi.

SPK onayı alan beş yeni halka arz, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri yatırımcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Takviye edici gıda ve sağlık ürünleri alanında faaliyet gösteren Orzaks İlaç, turizm sektörünün temsilcilerinden Ekim Turizm, hazır giyim alanında büyümesini sürdüren Soho Giyim, yapı ve seramik sektöründe faaliyet gösteren İsvea Seramik ile gıda sanayisinin önemli oyuncularından Golda Gıda, önümüzdeki dönemde Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. Farklı sektörlerden gelen bu şirketlerin halka arzları, hem yatırımcılara yeni alternatifler sunması hem de sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlaması açısından dikkat çekiyor.

Gayrimenkul sektöründe Emlak Konut GYO'nun Ankara ve İstanbul'daki iki büyük proje için ihale süreçlerini başlatması öne çıkarken, Akfen GYO'nun Bodrum Loft Tatil Köyü'nü iştirak modeliyle yeniden yapılandırma planına SPK'dan onay geldi.

Şirket haberlerinde ayrıca Erciyas Çelik Boru'nun Mersin fabrikasındaki faaliyetlerini belirsiz süreyle durdurma kararı dikkat çekti. Şirket, süreç kapsamında yaklaşık 95 çalışana toplam 67 milyon TL tazminat ödeneceğini bildirdi.

Teknoloji tarafında Odine Solutions'ın ABD merkezli Super Micro Computer ile iş ortaklığı anlaşması imzalaması, Ardıç Bilişim'in ise 321 bin 600 dolarlık yeni sipariş alması öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

Sermaye artırımlarında Hareket Proje'nin yüzde 1.300 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurması yatırımcıların dikkatini çekerken, İş Girişim Sermayesi'nin yüzde 487,9 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı SPK tarafından onaylandı. İhlas Holding'in bedelli sermaye artırımı kapsamında kalan payları ise 25-26 Haziran tarihlerinde Borsa Birincil Piyasa'da satışa sunulacak.

Temettü tarafında SRVGY ve ZRGYO bugün nakit temettü dağıtımına başlarken, EGEGY, HLGYO ve PSGYO gibi şirketler de yarın yatırımcılarına temettü ödemesi gerçekleştirecek.

Borsa İstanbul'da şirketlerin yatırım, finansman ve büyüme odaklı adımları, yeni halka arzlarla birlikte piyasalardaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam edeceğine işaret ediyor.