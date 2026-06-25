Kaliforniya'da açılan davada sürücüler, söz konusu şirketlerin rekabet kurallarını ihlal ederek tüketicilerin daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalmasına neden olduğunu öne sürdü. Reuters'in aktardığına göre davacılar, bazı bölgelerde benzin fiyatlarının bu yöntemlerle galon başına yaklaşık 30 sent artırıldığını savunuyor.

Davanın merkezinde ise fiyatlandırma teknolojileri geliştiren Kalibrate şirketi yer alıyor. Şirketin yapay zeka destekli fiyat optimizasyon sistemlerinin, rakip akaryakıt istasyonlarından elde edilen verileri analiz ederek fiyatların eş zamanlı yükseltilmesine katkı sağladığı iddia ediliyor.

Davacılar, Kalibrate'ın teknolojisinin serbest piyasa rekabetini güçlendirmek yerine fiyat artışlarını teşvik ettiğini ve Kaliforniyalı sürücülerin gereğinden fazla ödeme yapmasına yol açtığını belirterek tazminat talebinde bulundu.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre Kaliforniya, ABD'nin en yüksek akaryakıt fiyatlarına sahip eyaleti konumunda bulunuyor. Eyalette benzinin ortalama fiyatı galon başına 5,56 dolar seviyesinde seyrederken, ülke genelindeki ortalama fiyat 3,92 dolar olarak ölçülüyor. Dava dosyasında, bazı bölgelerde fiyatların galon başına 7 dolara kadar yükseldiği de öne sürüldü.

Mahkeme kayıtlarına göre davada adı geçen şirketler Kaliforniya genelinde 1.700'den fazla akaryakıt istasyonu işletiyor. Davacılar, benzinin galon fiyatındaki her 1 sentlik artışın sürücülere yıllık yaklaşık 134 milyon dolar ek maliyet yüklediğini hesaplıyor.

Yapay zekanın fiyatlandırma süreçlerinde kullanımı son yıllarda dünya genelinde rekabet otoritelerinin de gündeminde yer alırken, Kaliforniya'daki bu dava teknoloji destekli fiyat belirleme uygulamalarına yönelik en dikkat çekici hukuki süreçlerden biri olarak değerlendiriliyor.