Ankara’da açıklamalarda bulunan Özel, CHP’nin seçim hedefinin yalnızca kazanmak değil, güçlü bir toplumsal destekle iktidara gelmek olduğunu vurguladı. Bu kapsamda yüzde 60’ın altındaki bir sonucun beklentilerin gerisinde kalacağını ifade etti.

Özel ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davalara değinerek, bu süreçlerin siyasi amaç taşıdığını savundu. İmamoğlu’nun aday olması halinde seçimde güçlü bir sonuç alacağını öne süren Özel, adayın kim olduğundan bağımsız olarak CHP’nin sandıkta üstün geleceğini iddia etti.

Gündemdeki belediyelere yönelik soruşturmalarla ilgili de konuşan Özel, farklı partilere yönelik uygulamalar arasında eşitsizlik olduğunu dile getirdi. Tutuklamalar ve soruşturmalar üzerinden “çifte standart” eleştirisi yapan Özel, sürecin adil yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Özel’in açıklamaları, yaklaşan seçim süreci öncesinde CHP’nin yüksek oy hedefini net bir şekilde ortaya koyması açısından dikkat çekti.