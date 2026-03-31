İsrail Meclisi, Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik şiddetin arttığı bir dönemde, işgal altındaki topraklardaki askeri mahkemelerde ölümcül saldırılardan mahkum edilen Filistinliler için idam cezası öngören tartışmalı bir yasa tasarısını onayladı. İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir’in partisi Yahudi Gücü tarafından desteklenen tartışmalı yasa, meclis genel kurulunda bu akşam yapılan nihai oylamaların ardından kabul edildi. İsrail Meclisi’nin 120 üyesinden 62’si tartışmalı yasa tasarısı lehine oy kullanırken, 48 üye tasarıya karşı çıktı. Diğer vekiller ise, bazı kısımları sadece Filistinlileri etkilediği için ırkçı olmakla suçlanan yasa tasarısı için yapılan oylamada oy kullanmadı ya da çekimser kaldı.

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsraillileri hedef alan ölümcül saldırılardan mahkum edilen Filistinlilerin asılarak idam cezası almasını öngören yasa, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından da desteklendi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da oylama için meclise gelerek, uluslararası toplum tarafından eleştirilen yasaya desteğini açık bir şekilde ortaya koydu.

Oylamada İsrail Evimiz (Yisrael Beiteinu) lideri Avigdor Liberman da tasarının lehine oy kullanırken, Gelecek Partisi (Yeş Atid) lideri Yair Lapid genel kuruldaki açıklamaları sırasında tasarıya karşı çıkarak, bunu İsrail vatandaşlarının acı ve öfkesinin siyasi kazanç sağlamak amacıyla istismarı olarak nitelendirdi. Tasarıya en şiddetli muhalefet ise İsrail Meclisi'ndeki Arap partilerinin milletvekillerinden geldi.



İdamın 90 gün içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor

Yasa çerçevesinde işgal altındaki Filistin topraklarında askeri mahkemelerde İsrail vatandaşlarını hedef alan ve ölümle sonuçlanan saldırılardan mahkum edilen Filistinliler, idam cezası ile karşı karşıya kalacak. Karara itiraz edilebilecek fakat mahkumiyet halinde idam cezası, 90 gün içinde bir cezaevi görevlisi tarafından infaz edilecek.



Yasa geriye dönük uygulanmayacak

İsrail mahkemelerine kendi vatandaşları hakkında da idam ya da müebbet hapis cezası verme yetkisi tanıyan yasa, geriye dönük uygulanmayacak ve sadece gelecekteki mahkumlar için geçerli olacak. Bu çerçevede İsrail’deki sivil mahkemelerde İsrail aleyhindeki terör suçlarından mahkum edilen kişiler de idam veya müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Uzun süren tartışmaların ardından revize edilen yasa, İsrail’deki sivil mahkemeler tarafından kararlar çerçevesinde hükümlülerin idam cezası ya da müebbet hapis cezası alması konusunda hakimin karar vermesini öngörüyor. Diğer yandan söz konusu Batı Şeria’daki Filistinliler olduğunda, askeri mahkemelerin hükümleri çerçevesinde belirli temyiz yolları dışında idam cezası uygulanmasının bir kural haline gelmesi öngörülüyor.



İsrail’de en son 1962’de idam cezası infaz edilmişti

Yasa, İsrail’de idam cezalarının 60 yıldan fazla bir aradan sonra yeniden başlaması anlamına geliyor. İsrail’de idam edilen son kişi, 1962 yılında asılan ve Holokost’un başlıca mimarlarından biri olarak görülen Adolf Eichmann olmuştu.



Avrupa yasaya karşı

Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere dışişleri bakanları, pazar günü İsrailli milletvekillerine yasa tasarısını geri çekme çağrısında bulunmuştu. Avrupalı bakanlar da tasarının fiilen ayrımcı bir nitelik taşıdığını ve "İsrail’in demokratik ilkelere bağlılığını zayıflatma riski taşıdığını" ifade etmişti. Yasanın İsrail Yüksek Mahkemesi’nde hukuki itirazlarla karşılaşması bekleniyor.