Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin içişleri bakanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmede, 'Ülkelerimizi tarihi geçmişimiz, benzer dil ve geleneklerimiz ile ortak çıkarlarımız birbirine bağlıyor. Türk Devletleri Teşkilatı, dostluğumuzun güçlenmesine büyük katkı sağlıyor' dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinin ev sahipliği yaptığı Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İçişleri Bakanları 3. Toplantısı kapsamında, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve Kazakistan İçişleri bakanlarıyla bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'yi temsilen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yer aldı. Açıklamaya göre, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev de görüşmede hazır bulundu.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Tokayev burada yaptığı konuşmada, Türk devletleri arasında iş birliğinin her geçen yıl daha da güçlendiğini belirterek, 'Ülkelerimizi tarihi geçmişimiz, benzer dil ve geleneklerimiz ile ortak çıkarlarımız birbirine bağlıyor. Türk Devletleri Teşkilatı, dostluğumuzun güçlenmesine büyük katkı sağlıyor. Kazakistan, bu saygın kurum ile kapsamlı etkileşimin derinleştirilmesine öncelik veriyor. Teşkilatımız üye devletlerin kolluk kuvvetleri arasında iş birliği de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini artırıyor. Bu bağlamda içişleri bakanlarıyla görüşme özel bir öneme sahiptir' dedi.

Küresel tehditlere dikkat çeken Tokayev, 'Küresel durum istikrarsız ve öngörülemeyen bir özellik kazanmıştır. Buna rağmen ülkelerimizin önünde yeni fırsatlar açılmaktadır. İlerleyen ve refah içinde yaşayan ülkeler arasında yer almak istiyorsak kararlı ve hızlı hareket etmeliyiz. Bu amaçla Kazakistan'da köklü reformlar hayata geçirilmiştir. Mart ayında ülkemizde ulusal referandum gerçekleştirildi. Yeni anayasa kabul edildi. Anayasada insan hak ve özgürlüklerinin korunması, kanun ve düzenin sağlanması devletimizin sarsılmaz ilkeleri olarak belirlendi. Anayasaya uygun olarak ülkemizde yeni bir siyasi makam cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi oluşturuldu. Yeni hükümet göreve başladı' ifadelerini kullandı.