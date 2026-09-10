Gebze'nin Efeler Ligi ekibi yeni sezona hazırlanıyor
Gebze'nin Efeler Ligi ekibi yeni sezona hazırlanıyor
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Ege Cup 2026 turnuvasının ilk maçında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Neftchi İdman'ı 81-52 mağlup etti

Salon: Aliağa Belediyesi ENKA

Hakemler: Kaan Büyükçil, Tolga Akkuşoğlu, Ada Atlayan

Aliağa Petkimspor: Thomas 12, Gary Cook 14, Horton 10, Abmas 16, Tibet Görener 10, Ozan Yılmaz, Yiğit Onan, Uthoff 4, Thomas Akyazılı 7, Pasecniks 8

Başantrenör: Orhun Ene

Neftçi İdman: Pryce 8, Robinson 6, Hawkins 8, Nasirov, Stepanovic 6, Ulaş Can Turgut, Akbarov 3, Ramazan Garayev 2, Haword 7, Hicks 6, Derin Berköz 6

Başantrenör: Konstantinos Vasileiadis

1. Periyot: 23-10

Devre: 43-27

3. Periyot: 54-46