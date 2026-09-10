Ege Cup 2026 turnuvasının ilk maçında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Neftchi İdman'ı 81-52 mağlup etti
Salon: Aliağa Belediyesi ENKA
Hakemler: Kaan Büyükçil, Tolga Akkuşoğlu, Ada Atlayan
Aliağa Petkimspor: Thomas 12, Gary Cook 14, Horton 10, Abmas 16, Tibet Görener 10, Ozan Yılmaz, Yiğit Onan, Uthoff 4, Thomas Akyazılı 7, Pasecniks 8
Başantrenör: Orhun Ene
Neftçi İdman: Pryce 8, Robinson 6, Hawkins 8, Nasirov, Stepanovic 6, Ulaş Can Turgut, Akbarov 3, Ramazan Garayev 2, Haword 7, Hicks 6, Derin Berköz 6
Başantrenör: Konstantinos Vasileiadis
1. Periyot: 23-10
Devre: 43-27
3. Periyot: 54-46