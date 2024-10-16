Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre, Ağustos sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2023 yıl sonuna göre 11,2 milyar ABD doları artarak 175,4 milyar ABD doları oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2023 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 8,6 milyar ABD doları artarak 163,6 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2,6 milyar ABD doları artarak 11,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.



Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,5 milyar ABD doları arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 3,3 milyar ABD doları artışla 18,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 160 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 29 milyon ABD doları azalarak 1,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,5 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 2,0 milyar ABD doları artarak 12,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2023 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,2 milyar ABD doları artışla 6,7 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 556 milyon ABD doları azalışla 1,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.



Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ağustos sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 3,8 milyar ABD doları artarak 110,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 2,4 milyar ABD doları artarak 10,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.



Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 163,6 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 57,6'sının ABD doları, yüzde 35,2’sinin Euro, yüzde 2,5’inin Türk lirası ve yüzde 4,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 11,8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 45,9’unun ABD doları, yüzde 16,3’ünün Euro, yüzde 32,0’ının Türk lirası ve yüzde 5,8’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.



Sektör dağılımı incelendiğinde, Ağustos sonu itibarıyla, 163,6 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 37,7’sini finansal kuruluşların, yüzde 62,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 11,8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78,6’sını finansal kuruluşların, yüzde 21,4’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.



Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ağustos sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 52,7 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlendi.