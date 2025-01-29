"Ek Hizmetler İçin Velilerden Zorla Ücret Talep Edilemez"

Özel okul ücretlerinde yaşanan artışın yanı sıra kırtasiye, yemek ve servis gibi ek hizmetler için de yüksek ücretler talep edildiğini belirten Küçük, şu uyarılarda bulundu:

"Özel okullar, fiyat artışı yaparken yönetmelikte belirlenen kurallara uymalıdır. Eğitim hizmeti dışında ek ücretler konusunda velilere zorlama yapılamaz. Kırtasiye, servis, yemek gibi hizmetler için ücret alınmak isteniyorsa, veliler buna itiraz etmelidir. Şikayetlerini iletmek için il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri’ne başvurabilirler. Maddi zararlarının karşılanması için ise tüketici hakem heyetlerine başvurmalıdırlar."

Özel Okul Zamları Hakkında Şikayetler Artıyor

Ekonomide yaşanan genel fiyat artışlarının ardından en fazla şikayetin özel okul ücretleri konusunda geldiğini belirten Küçük, özel eğitim kurumlarının ticarethane gibi yönetilmemesi gerektiğini ifade etti:

"Eğitim hizmeti, toplumun her bireyine eşit sunulması gereken bir haktır. Özel okulların, ‘isteyen bu hizmeti alır, istemeyen almaz’ yaklaşımı doğru değil. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalı ve veliler mağdur edilmemelidir."

"Özel Okullar Ticari Kurum Gibi Değil, Eğitim Kurumu Gibi Yönetilmeli"

Özel okulların ticari kazanç odaklı hareket etmemesi gerektiğini belirten Küçük, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği yönetmeliklere tam uyum sağlanması gerektiğini hatırlattı:

"Son yıllarda özel okullar, eğitim kurumu olmanın ötesinde bir ticari işletme gibi hareket etmeye başladı. Ancak eğitim ücreti dışında kırtasiye, kitap, yemek ve servis gibi giderler için ekstra ücret talep edilmesi yönetmelikle yasaklanmıştır. Veliler bu konularda bilinçli olmalı ve haklarını savunmalıdır."

Özel okul fiyatlarında standart belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Küçük, bazı kurumların velileri zor durumda bıraktığını belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın denetimlerini artırması gerektiğini ifade etti.

Özel okul ücretlerindeki kontrolsüz artışın veliler için büyük bir yük oluşturduğu göz önüne alındığında, tüketici haklarının korunması ve eğitimin bir hak olarak sunulması için yetkililerin harekete geçmesi bekleniyor.