1. Sıkı Denetim ve Bilimsel Komisyonlar

Özel hastanelerde yapılan tıbbi işlemlerin gerekliliği ve uygunluğu, yılda 3 kez yapılacak rutin denetimlerle kontrol edilecek. 20 farklı branşta oluşturulan bilimsel komisyonlar, tıbbi işlemlerin gerekliliğini değerlendirecek. Bu komisyonlarda Türkiye'nin önde gelen uzmanları yer alacak.

2. Devir İşlemleri Yasaklandı

Özel hastanelere tahsis edilen yatak ve kadroların devri yasaklandı. Üçüncü kişiler eliyle hizmet sunulması durumunda hastanelerin ruhsatları iptal edilecek.

3. Fahiş Fiyatlar Sıkı Denetim Altında

Özel hastanelerde, SGK tarafından belirlenen fark ücretleri dışında vatandaştan ek ücret talep edilmesi yasaklandı. Fiyatlandırma, SGK'nın Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarına göre belirlenecek.

4. Özel Hastane Açmak İçin Yeni Kriterler

Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenlerin özel hastane açması engellenecek. Ayrıca, daha önce ruhsatı iptal edilen kişilerin yeniden hastane açmaları kısıtlanacak.

5. Yapay Zeka Destekli Denetim

Sağlık Bakanlığı, yapay zeka destekli bir denetim mekanizması uygulamaya aldı. Bu sistemle usulsüzlüklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

6. Kalite Akreditasyonu Zorunlu Hale Getirildi

Özel hastanelerin, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü tarafından akredite edilmesi zorunlu hale getirildi. Akreditasyon belgesi 3 yıllığına verilecek ve her yıl kontrol edilecek.

7. Vatandaş Memnuniyet Bildirimi

Vatandaşlar, özel hastanelerden aldıkları hizmetle ilgili memnuniyetlerini Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne entegre karekodlu etiketler aracılığıyla bildirebilecek.

8. Uzman Hekimlere Yeni Çalışma İmkanı

Uzman hekimler, muayenehanelerini kapatmaları kaydıyla özel hastanelerde kadro şartı aranmaksızın çalışabilecek.

9. İstihdam ve Ambulans Zorunluluğu

Özel hastanelerde eczane teknikeri, radyoterapi teknikeri ve elektronörofizyoloji teknikeri çalıştırılması zorunlu hale geldi. Ayrıca, 24 saat hizmet verecek ambulans servisi bulundurma zorunluluğu getirildi.

10. Deprem Riskine Karşı Önlem

Deprem riski gibi olağanüstü durumlarda özel hastanelerin güvenli binalara taşınması kolaylaştırılacak. Depreme dayanıklı hastanelerde hizmet sunulması hedefleniyor.

Bu yeni düzenlemelerle, özel hastanelerde hizmet kalitesinin artırılması, vatandaşların haklarının korunması ve sağlık sektöründeki usulsüzlüklerin önlenmesi amaçlanıyor.