Yapılan incelemelerde, aralarında oyuncu Çağla Boz’un da bulunduğu 3 şüphelinin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı, 5 kişinin ise negatif sonuç verdiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin Adli Tıp Kurumu’nda yapılan analizlerinde, Çağla Boz ile birlikte Koray Beşli ve Hakan Yıldız’da kokain maddesi tespit edildi.

Öte yandan dosyada yer alan bilgilere göre, daha önce yürütülen ayrı bir çalışmada “Kızılcık Şerbeti” dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu Doğukan Güngör’ün de aralarında bulunduğu 14 kişinin uyuşturucu testlerinde pozitif bulgulara rastlandığı belirtildi.

Olayla ilgili adli sürecin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği, şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından hukuki durumlarının netlik kazanacağı bildirildi.