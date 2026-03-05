Erol, Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa’da zorunlu hale gelmeye başlayan bu sistemin, Türk ihracatçısı için sadece bir teknik gereklilik değil, aynı zamanda küresel rekabette öne geçme fırsatı olduğunu vurguladı.

Erol: "AB'ye ihracatta yeni dönem: İhracatçıya vize, ürüne dijital pasaport lazım"

Gökhan Erol, DPP’yi bir ürünün üretim aşamasında kullanılan hammadde içeriğinden karbon ayak izine, tamir olanaklarından geri dönüşüm talimatlarına kadar tüm yaşam döngüsünü içeren dijital bir sicil kartı olarak tanımlıyor. Ürünlerin üzerine yerleştirilecek QR kod veya benzeri teknolojilerle erişilecek bu veriler, tüketicilere ve denetleyicilere şeffaf bir bilgi akışı sağlayacak.

Sektörlere Göre Uygulama Takvimi

Avrupa Birliği’nin geçiş sürecini kademeli olarak planladığını belirten Erol, ihracatçıların ve danışmanların aşağıdaki kritik tarihleri ajandalarına alması gerektiğini ifade etti:

Sektör Uygulama Başlangıç Tarihi Piller ve Bataryalar 2027 başı itibarıyla zorunlu Tekstil ve Hazır Giyim 2027 - 2028 arası (Kademeli geçiş) Demir-Çelik ve Alüminyum 2028 - 2030 (Sürdürülebilirlik odaklı) Elektronik ve Bilişim 2028 sonrası Mobilya ve İnşaat Malzemeleri 2030 yılına kadar tam uyum

AB'ye İhracatta Tehdit mi Yoksa Fırsat mı?

İnovakademi olarak bu değişim sürecinde firmalara rehberlik etmeye hazır olduklarını belirten Gökhan Erol, bu yeni trendi nasıl katma değere dönüştürdüklerini şu başlıklarla özetledi:

● Uyum ve Strateji Hazırlığı: İşletmelerin mevcut üretim süreçlerini AB regülasyonlarına (Taksonomi, SKDM, Karbon ofsetleme vb.) uygun hale getirmek üzere rehberlik edilmesi.

● Veri Yönetimi ve İzlenebilirlik: Hammadde tedarik zincirinin şeffaflığını sağlayacak dijital altyapıların kurulması.

● Eğitim ve Sertifikasyon: Şirket personeline sürdürülebilirlik raporlaması ve dijital veri yönetimi konularında yetkinlik kazandırılması.

Geleceğin Ticaret Dili: Sürdürülebilirlik

Gökhan Erol, Avrupa pazarında kalıcı olmak isteyen Türk firmaları için DPP’nin artık bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu hatırlattı. Bu süreci erkenden yönetmeye başlayan ihracatçıların, rakiplerinin önüne geçerek "yeşil ticaret" pastasından daha büyük pay alabileceğini belirtti.