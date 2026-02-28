Operasyonel verimlilik ve etkin maliyet yönetimi sayesinde şirketin FAVÖK’ü 14,8 milyar TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı ise yüzde 26,3 seviyesine ulaştı. Şirket, sektör ortalamasının üzerinde kârlılık performansı sergileyerek finansal dayanıklılığını korudu.

Hacimsel Büyüme ve İhracatta Güçlü Artış

2025 yılında çimento ve hazır beton hacimleri sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 25 oranında artış gösterdi. Türkiye’nin yedi bölgesinde faaliyet gösteren şirketin toplam beton hacmi, yılın son çeyreğinde yüzde 4 büyüdü.

Özellikle ihracat tarafında dikkat çeken bir ivme yakalandı. Şirketin ihracat hacmi yılın son çeyreğinde yüzde 30 arttı. Beton ve agrega operasyonlarındaki çift haneli büyüme, yıl geneline yayılarak pazar liderliğini pekiştirdi.

“Finansal Gücümüzü Yeni Yatırımlarla Taçlandıracağız”

Yıl sonu sonuçlarını değerlendiren Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CIMPOR Global CFO’su Eralp Tunçsoy, güçlü bilanço yapısı ve yüksek likidite pozisyonunun yeni büyüme yatırımları için önemli bir kaldıraç oluşturduğunu belirtti.

Tunçsoy, 2025’in zorlu küresel ve yerel koşullara rağmen operasyonel gücün kanıtlandığı bir yıl olduğunu vurgulayarak, enerji verimliliği yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.

Sürdürülebilirlik Hedeflerinde İlerleme

Şirket, karbon nötr yolculuğu kapsamında sürdürülebilir enerji yatırımlarını sürdürdü.

Alternatif yakıt kullanım oranı yüzde 30 seviyesine çıkarıldı.

115 MW kapasiteli güneş enerjisi ve atık ısı geri kazanım yatırımları ile sürdürülebilir enerji hedefinde önemli mesafe kaydedildi.

Uzun vadede yüzde 70 sürdürülebilir enerji kullanım hedefi doğrultusunda ilerleme sağlandı.

Ayrıca şirket, 2025 yılı içinde 4,9 milyar TL temettü ödemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

“Türkiye Çimento Pazarındaki Liderliğimizi Koruduk”

OYAK Çimento Ülke CEO’su Murat Sela ise 2024’te küresel çimento devi TCC Group Holdings çatısı altında atılan stratejik adımın ardından 2025’te finansal performansın daha da güçlendiğini belirtti.

Sela, Türkiye ekonomisine duyulan güven doğrultusunda hem yerel hem küresel pazarlarda büyümenin sürdürüleceğini vurgulayarak, sürdürülebilirlik ve mali disiplin odaklı stratejinin devam edeceğini ifade etti.

2025 sonuçlarıyla birlikte OYAK Çimento, güçlü bilanço yapısı, yüksek kârlılık oranı ve sürdürülebilirlik yatırımlarıyla sektördeki lider konumunu pekiştirirken, önümüzdeki dönemde yeni büyüme hamleleri için hazır olduğu mesajını verdi.