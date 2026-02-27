THY, bu uygulamayla hem uçuşlardaki gıda israfını azaltmayı hem de toplumsal dayanışmaya katkı sağlamayı hedefliyor.

İç hatlarda Kızılay’a destek

İç hat uçuşlarında ikram almama tercihi yapan yolcular adına bağışlar Türk Kızılayı’na aktarılacak. Kızılay’ın 31 ilde 44 aşevi aracılığıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında; engelli, yaşlı ve yemek yapamayacak durumda olan ihtiyaç sahiplerine her gün 40 bini aşkın öğün ulaştırılıyor.

Aşevleri, afet dönemlerinde de aktif rol üstlenirken, 6 Şubat depremleri ve Ramazan ayında yüz binlerce kişiye sıcak yemek desteği sağladı.

Dış hatlarda Yeryüzü Doktorları’na bağış

Dış hat uçuşlarında ise bağışlar Yeryüzü Doktorları Derneği’ne yapılacak. Dernek, açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele kapsamında özellikle hamile ve emziren anneler ile 5 yaş altı çocuklara yönelik projeler yürütüyor.

Şiddetli açlığın görüldüğü bölgelerde beslenme sağlığı merkezleri kuran Yeryüzü Doktorları, malnütrisyon tedavisi uyguluyor; çocuklara tıbbi beslenme desteği ve mama temin ediyor.

Sürdürülebilirlik ve dayanışma vurgusu

Bayrak taşıyıcı şirket, yolcuların bireysel tercihini sosyal faydaya dönüştüren bu kampanya ile sürdürülebilirlik hedeflerini güçlendirmeyi ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını genişletmeyi amaçlıyor. Uygulama, hem çevresel etkiyi azaltmayı hem de ihtiyaç sahiplerine düzenli destek sağlamayı hedefleyen bir model olarak öne çıkıyor.