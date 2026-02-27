25 yılı aşkın deneyimiyle enerji, elektromekanik, iklimlendirme ve e-mobilite alanlarında faaliyet gösteren Üçay Mühendislik, stratejik iş birlikleri ile sektördeki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Geçen ay halka arz sürecini başarıyla tamamlayarak büyüme yolculuğunda yeni bir sayfa açan şirket, elektrik taahhüt faaliyetleri kapsamında üç önemli iş birliği anlaşmasına imza attı.

Halka arzın ardından ilk iş birliğini Tahincioğlu Holding ile gerçekleştiren şirket, Nidapark Küçükyalı Projesinin elektrik ve mekanik tesisat işlerini üstlenecek. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) 28 Ocak 2026 tarihinde yayınlanan, “Şirketimiz Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri Anonim Şirketi ile Tahincioğlu Küçükyalı Adi Ortaklığı arasında Nidapark Küçükyalı Projesi C03 Ofis Blok ve Avs 1.Etap Elektrik ve Mekanik Tesisat İşleri’ sözleşmesi imzalanmıştır” açıklaması ile bu iş birliği duyurulurken, sözleşme bedeli 256 milyon TL olan projenin 30 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Şirket, 30 Ocak 2026 tarihinde de Gelişim Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi-Ardalya İnşaat Anonim Şirketi Adi Ortaklığı ile ‘THY A.O. İstanbul Havalimanı OC Otopark ve Ofis Binası Elektrik Tesisatı Yapım İşleri’ sözleşmesini imzaladı. Bu projenin 31 Aralık 2026 tarihinde tamamlanması taahhüt edilirken, sözleşme bedeli 6 milyon 860 bin dolar olarak belirlendi.

Şirket, son olarak 26 Şubat 2026 tarihinde ise KAP’ta yayınlanan “Şirketimiz Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri Anonim Şirketi ile IC İçtaş - IC İçmak- YapıTürk Konut Adi Ortaklığı arasında ‘Denizkoru Boğaz & Orman Konut projesine ait Elektrik ve Mekanik Tesisat İşlerinin’ sözleşmesi imzalanmıştır” açıklamasıyla üçüncü iş birliğini kamuoyu ile paylaştı. Projenin 18 ay içerisinde tamamlanması hedeflenirken, sözleşme bedelinin 1 milyar 11 milyon TL olduğu belirtildi.

“İş birlikleri şirketimizin cirosunu ve karlılığını olumlu etkileyecek”

Üçay Mühendislik İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Turan Şakacı, iş birliklerinin, şirketin cirosunu ve karlılığını olumlu etkilemesinin beklendiğini vurgulayarak, “Kaliteli, enerji verimliliğini ilke edinmiş, teknolojik gelişmeleri takip eden uygulamaları, köklü deneyimleri ve operasyonel gücü ile fark yaratarak sistem taahhütleri konusunda da ülkemizin önde gelen yapı şirketlerinin önemli projelerinde yer alıyoruz. Geniş iş ortağı ağımız, güvenilir müşteri ilişkilerimiz, Türkiye geneline yayılmış saha organizasyonumuz ve yüksek proje teslim performansımız sayesinde, bu alandaki pazar payımızı istikrarlı bir şekilde artırıyoruz. Bu sağlam operasyonel yapı, yeni nesil enerji alanlarındaki büyüme planlarımızı destekleyen stratejik bir avantaj oluşturuyor. Ocak ayında başarıyla tamamladığımız ve yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği halka arz süreci de büyüme hedeflerimizi destekleyen önemli bir güç oldu. Halka arz sonrası, toplam sözleşme bedeli yaklaşık 1,5 milyar TL’yi aşan üç yeni iş anlaşmasına imza attık. Yaptığımız anlaşmaların sürdürülebilir büyüme yolunda gücümüze güç katacağına inanıyorum. Bu iş birlikleri; teknik yetkinliğimizi artırmanın yanı sıra müşterilerimize daha katma değerli çözümler sunmamızı sağlayacak. Sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda önümüzdeki dönemde de yeni iş birliklerini hayata geçirerek sektördeki güçlü konumumuzu pekiştireceğiz” diye konuştu.