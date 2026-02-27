Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Dardanel Önentaş Tesisi’nin yıllık elektrik ihtiyacının tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak.

Türkiye’nin balık ve deniz ürünleri uzmanı Dardanel, sürdürülebilirlik vizyonu ve enerji dönüşümü hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Dardanel, Çorum’un İskilip ilçesinde hayata geçirilecek Arazi Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi için 4.350.000 USD + KDV bedelle yatırım anlaşması gerçekleştirdi. Yatırım, Türk Eximbank finansmanı ile hayata geçirildi. Bu yatırımla birlikte Dardanel, üretim süreçlerindeki elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak.

Toplam 112.214 m² arazi üzerinde kurulacak projede 16.484 adet güneş paneli kullanılacak. Santralin kurulu gücü 10.220 mWp (10,22 MWp) olacak. Yatırım süreci başlamış olup projenin Haziran ayında devreye alınması planlanıyor. Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Dardanel’in yenilenebilir enerji kullanım oranının artması ve karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Proje sayesinde karbon salımının önemli ölçüde azaltılması ve üretimde yenilenebilir enerji kullanım oranının üst seviyelere taşınması amaçlanıyor. Yeşil enerji kullanımının artırılması ve sorumlu üretim anlayışının güçlendirilmesi, projenin temel çevresel kazanımları arasında yer alıyor. Dardanel enerji dönüşümü için önümüzdeki dönem yatırım bütçesini 9 milyon USD olarak belirledi.

Yenilenebilir Enerji Kullanımında Yeni Dönem

Projenin tamamlanmasıyla birlikte üretilecek elektrik enerjisi, Dardanel Önentaş Tesisinin yıllık elektrik tüketiminin tamamını karşılayacak. Böylece Dardanel’in yenilenebilir enerji kullanım oranı önemli ölçüde artarken, elektrik kaynaklı dolaylı emisyonlarda da kayda değer bir azalma sağlanacak. Bu adım, şirketin operasyonel faaliyetlerinden kaynaklanan karbon yoğunluğunu azaltma hedefi açısından önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor.

Söz konusu yatırım, maliyet yapısını daha güçlü ve öngörülebilir hale getirirken enerji arz güvenliğini destekliyor. Aynı zamanda uzun vadeli sürdürülebilir büyüme stratejisini destekleyen bir altyapı yatırımı olarak konumlanıyor.

Dardanel, operasyonel verimliliği artıran ve çevresel sürdürülebilirliği destekleyen yatırımlarını önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi planlamakta olup, yenilenebilir enerji yatırımlarını grup bünyesindeki diğer şirketlerde kademeli olarak hayata geçirmeyi hedefliyor.