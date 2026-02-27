Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen saha gezisinde Bursa’nın kültür mirasının önemli eserleri İstanbul’dan kültür, turizm, arkeoloji ve yerel basın ile birlikte gezildi.

Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenecek olan ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müzeler ve Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi destekleri ile 1-4 Nisan 2026 tarihlerinde Yenikapı Avrasya Fuar ve Gösteri Merkezi’nde dokuzuncu kez kapılarını açacak HERITAGE İSTANBUL, fuar öncesinde düzenlediği etkinliklere Osmanlı İmparatorluğu’na iki yüzyılı geçkin süre başkentlik etmiş Bursa saha gezisi ile devam etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde,

· Muradiye El Yazmaları Müzesi’ndeki Dede Korkut Sergisi ve Muradiye Türbeleri

· Bursa Mevlevihanesi

· Bursa Kent Müzesi

· Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri/Ulu Cami/Hanlar Bölgesi

gezildi.

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Bozbey ve CULTURAL HERITAGE PLATFORMS kurucusu Osman Murat Akan gezinin duraklarından biri olan Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZBEY: “Bursa, yaşayan ve güçlü bir hafızadır”

“2026 yılı Bursa için çok özel bir yıl. Kentimizin Fethi’nin 700. yılını kutlarken, geçmişimizi hatırlıyor ve köklerimizle bağımızı güçlendiriyoruz. Bursa, sadece Osmanlı’nın değil, Cumhuriyet’in de tarihsel birikimini taşıyan bir kenttir. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki yerimizle bu miras, artık evrensel bir değer kazanmıştır. Somut olmayan kültürel mirasımızla Bursa, yaşayan ve güçlü bir hafıza olarak tarih boyunca üretimin, mimarinin ve sanatın geliştiği çok katmanlı bir şehir olduğunu göstermektedir.”

“Bizler, bu büyük mirası sadece anmakla yetinmiyoruz; geçmişten bugüne uzanan değerlerimizi bugüne ve geleceğe ışık tutacak şekilde görünür kılmayı amaçlıyoruz. 2 Nisan’da Heritage İstanbul Fuarı’nda düzenleyeceğimiz ‘Beylikten İmparatorluğa, Başkentlerde Osmanlı Mirası’ paneli ve 2027’de European Museum Academy toplantısı ile ödül törenini Bursa’da gerçekleştirerek, kentimizin kültürel mirasını ulusal ve uluslararası alanda ön plana çıkaracağız. Hep birlikte bu zengin mirası koruyacak ve gelecek nesillere aktaracak bir vizyon inşa ediyoruz.”

CULTURAL HERITAGE PLATFORMS OSMAN MURAT AKAN: “Kapılarımızı dokuzuncu kez açmaya sayılı günler kala çalışmalarımız son hızla devam ediyor.”

2023 yılında ilk kez düzenlediğimiz şehir dışı basın toplantılarımıza bir yenisini de bugün Bursa Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdik. Öncelikle Sayın Başkanıma ve onun nezdinde tüm ekibine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim. Osmanlı başkenti, kadim şehir Bursa’yı ve Bursa’da yapılanları Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey’den dinleyeceğiz. Bursa Miras fuarda, İstanbul’da bizimle olacak.

Fuar hakkındaki son gelişmelerden siz değerli misafirlerimizi haberdar etmek isterim. Bildiğiniz üzere bu yıl, mekanımız değişti ve Yenikapı Avrasya Fuar ve Gösteri Merkezi’ne taşınıyoruz ve daha büyük bir alanda fuarı ve etkinlik serisini gerçekleştireceğiz.

Fuar ve konferans serisi ile uluslararası Kültürel Miras camiasının en önemli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen fuarımız, dokuzuncu yılında da dünyanın farklı coğrafyalarından ve ülkemizden konuklarını ağırlamak için çalışmalarını sürdürüyor. 130’un üzerindeki ulusal ve uluslararası katılımcı, 10 binin üzerindeki ziyaretçisi ile bölgenin ve ülkemizin bu alandaki tek ve en önemli etkinliği HERITAGE İSTANBUL, ülkemizi kültür mirası alanında duyuran küresel bir marka. İlk günden bu yana uluslararası ve ulusal arenada isim yapmış uzman konuklar ı , yerli & yabancı katılımcıları ile küresel bir buluşma noktası olan etkinlik, bu yıl dört gün süre ile ziyarete açık olacaktır. Dört gün süresince kültürel miras alanının tüm bileşenlerini derinlemesine tartışıp gündem yapacağımız Heritage İstanbul tarihi yarımadada ziyaretçilerini ağırlamak için hazır. H eyecan uyandıran konular ve konuşmacılara ev sahipliği yapacak konferans, miras sohbetleri serisini kaçırmayın.

Bu yılki teması İstanbul olan HERITAGE etkinliği dünyada önde gelen tarihi alanlardan biri olan İstanbul Sur İçi ve bu alandaki restorasyon, kazı ve müzecilik çalışmaları ile konferanslarda dinleyicilerle buluşacak. Fuar, konferans ve diğer yan etkinlikler dört gün boyunca eş zamanlı olarak devam edecek.

HERITAGE İSTANBUL, MEDENİYETLERİ, KÜLTÜRLERİ BULUŞTURACAK

Yıllara yayılan uluslararası birlikteliklerin gücüyle birçok yabancı birlik, dernek ve kamu kuruluşu da 9. HERITAGE İSTANBUL’da ağırlanacak. HERITAGE İSTANBUL 2026 fuarında İtalyan firmalar, Rusya–Moskova Hükümeti Kültürel Miras Departmanı, Arnavutluk Kültürel Miras Politikaları Genel Müdürlüğü, Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Miras Enstitüsü ve Türkiye’nin lider restorasyon firmaları, müzecilik, kütüphanecilik, arkeoloji alanında hizmet ve ürün tedarikçileri katılım gerçekleştirecek.

Dünyanın önemli kurumlarından isimlerin ağırlanacağını konferansın konuşmacıları arasında Blue Shield Başkanı Prof. Peter Stone, Sharjah Miras Ensititüsü Başkanı Dr. Abdulaziz AlMusallam, Kolezyum Arkeoloji Parkı Direktörü Simone Quilici, Heykeltraş Edoardo Tresoldi, Türk Kültürü ve Mirası Vakfı Genel Sekreteri Aktoty Raimkulova, Moskova Kültürel Mirası Koruma Departmanı Başkanı Dr. Leonid Kondrashev, çatışma bölgelerindeki kültürel miras üzerindeki tehditler, kültür varlıklarının yağmalanması ve kaçakçılığı konularında uzman Prof. Amr Al-Azm, Takao Moriki, İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve İstanbul Başpiskoposu Patrik Bartholomeos ve pek çok isim yer alıyor. Birçok ülkeden fuar katılımcılarının olacağı etkinlikte atölyeler, B2B toplantılar, Heritage TALKS söyleşi bölümleri, organizasyon öncesi günlerde gerçekleştirilecek teknik turları ve diğer etkinlikleriyle bu yıl da HERITAGE İSTANBUL, dört gün boyunca kültür mirası sektörünün bir araya gelerek, sorunlarını çözdüğü, yenilikleri tartıştığı yer olacak.