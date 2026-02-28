Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, mahkeme kararının ABD’yi yıllarca “sömürdüğünü” savunduğu ülke ve şirketlere yüz milyarlarca dolarlık haksız kazanç sağlayacağını ileri sürdü.

“Hak edilmemiş bir beklenmedik kazanç”

Trump açıklamasında, uzun yıllar ABD’den faydalandığını iddia ettiği ülkelerin ve şirketlerin bu karar sonucunda “dünyanın daha önce görmediği türden hak edilmemiş bir beklenmedik kazanç” elde edeceğini savundu.

Mahkemenin söz konusu ekonomik sonuçları göz ardı ettiğini belirten Trump, şu ifadeyi kullandı:

“Bu davanın yeniden görülmesi veya yeniden karara bağlanması mümkün mü?”

Mahkeme tarifeleri iptal etmişti

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın ulusal acil durum yetkilerine dayandırarak yürürlüğe koyduğu kapsamlı gümrük vergilerinin yetki aşımı içerdiğine hükmetmiş ve tarifeleri iptal etmişti. Kararda, başkanlık yetkilerinin sınırlarının aşıldığı vurgulanmıştı.

Kararın ardından Trump, mahkemenin bazı üyelerini sert sözlerle eleştirmiş ve kararın “ülke için büyük bir hayal kırıklığı” olduğunu belirtmişti.

Yeni kararname imzalanmıştı

Trump, mahkeme kararına tepki olarak tüm ülkelere yönelik yüzde 10 ilave gümrük vergisi öngören yeni bir başkanlık kararnamesi imzalayarak uygulamayı yürürlüğe koymuştu.

Gelişme, ABD’de yürütme ile yargı arasındaki yetki tartışmalarını yeniden gündeme taşırken, söz konusu davanın yeniden ele alınıp alınmayacağı ise merak konusu oldu.