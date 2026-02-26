Dinçerler, farklı sektörlerde edindiği üst düzey yönetim tecrübesiyle grubun öncelikleri çerçevesinde operasyonel uyum ve koordinasyonun güçlendirilmesi ile süreçlerin etkin şekilde yürütülmesinden sorumlu olacak.

1971 yılında Ankara’da doğan Cantekin Dinçerler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş; Bilkent Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansını tamamlamıştır. Finans alanında MBA ve doktora derecelerini Texas McCombs School of Business’tan almıştır.

Profesyonel kariyerine ABD’de Enron’da başlayan Cantekin Dinçerler, ardından McKinsey & Company ve Oliver Wyman’da partner olarak görev yapmıştır. 2013–2023 yılları arasında Koloğlu Holding’de CEO olarak görev almış, Haziran 2023 – Ocak 2026 döneminde ise Polisan Holding’de İcracı Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak görev yapmıştır.

Dinçerler, evli ve iki çocuk babasıdır.