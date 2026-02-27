Suriye’de hayata geçirilecek olan bu dev ve tarihi yatırım, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinde güçlü ve stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Türk sermayesi ve mühendislik gücüyle yükselecek proje; modern altyapısı, temiz enerji yatırımları ve entegre sanayi modeliyle bölgeyi üretim, ihracat ve istihdamın merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Suriye’nin yeniden yapılanma ve ekonomik toparlanma sürecine ivme kazandıracak Kamouna Sanayi Bölgesi, yalnızca bir sanayi yatırımı değil; aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma vizyonunun somut bir göstergesi olacak. Proje, çeyrek asırlık tecrübesi ve güçlü finansal yapısıyla Türkiye’nin önde gelen yatırım gruplarından İSRA Holding’in liderliğinde hayata geçirilecek. İSRA Holding’in uluslararası deneyimi ve büyük ölçekli proje kabiliyeti, bu yatırımı Suriye’nin ekonomik dönüşümünde stratejik bir kilometre taşına dönüştürüyor.

Suriye’nin geleceğinde önemli bir rol oynayacak olan Kamouna Sanayi Bölgesi (IPP) projesi için resmi protokol, Suriye devleti yetkilileri ve İSRA Holding yöneticilerinin katılımıyla imzalandı. Stratejik öneme sahip proje, bölgedeki geçici yerleşim alanlarını kalıcı ve akıllı üretim merkezlerine dönüştürmeyi hedefliyor. Gerçekleştirilen imza töreniyle birlikte Kamouna bölgesinin bir yardım kampı niteliğinden çıkarılarak, sürdürülebilir istihdam sağlayan entegre bir sanayi ekosistemine dönüştürülmesi yönündeki süreç resmen başlatıldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN ÖNCÜSÜ OLACAK

Proje, bölge halkı için kalıcı istihdam olanakları oluşturmayı ve üretim odaklı bir ekonomik model inşa etmeyi amaçlıyor. Gayrimenkul geliştirme, enerji ve altyapı alanlarında 20 yılı aşkın deneyime sahip Türk yatırım grubu İSRA Holding’in stratejik ortaklığıyla hayata geçirilen girişim, Kamouna’yı bölgesel bir üretim ve ihracat üssü haline getirmeyi hedefliyor.

STRATEJİK KONUM, MODERN ALTYAPI

Bab al-Hava sınır kapısına yalnızca 7 kilometre mesafede konumlanan proje, Türkiye ve bölge pazarlarıyla doğrudan lojistik entegrasyon imkânı sunuyor. Toplam 5 milyon metrekareyi aşan bir alanı kapsayan masterplan kapsamında;

Entegre Enerji Altyapısı: Fabrika çatılarına entegre edilecek güneş panelleriyle toplam 45,6 MWp kapasiteli temiz enerji sistemi kurulacak.

Fabrika çatılarına entegre edilecek güneş panelleriyle toplam 45,6 MWp kapasiteli temiz enerji sistemi kurulacak. Mesleki Eğitim Merkezi: Sanayi bölgesinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla modern bir Mesleki Eğitim Merkezi inşa edilecek.

Sanayi bölgesinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla modern bir Mesleki Eğitim Merkezi inşa edilecek. Lojistik ve İhracat Merkezi: Üretilecek ürünlerin uluslararası pazarlara etkin şekilde ulaştırılmasını sağlayacak merkezi bir lojistik aks oluşturulacak.

Proje toplam yaklaşık 5,6 milyon metrekarelik bir alan üzerine, altı gelişim aşaması halinde hayata geçirilecek ve ilk etabı yaklaşık 812 bin metrekare alandan oluşacak. Tüm aşamalar tamamlandığında ise yaklaşık 1.300 üretim birimine ev sahipliği yaparak organize ve kademeli büyüyebilen bir sanayi ekosistemi oluşturacak.

HUKUKİ GÜVENCE VE ŞEFFAF FİNANSMAN MODELİ

Kamouna Sanayi Bölgesi Projesi, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı’nın 432 Sayılı Kararı çerçevesinde mevcut yasal düzenlemelere tam uyumlu olarak yapılandırıldı. Model kapsamında yatırımcılar, altyapı maliyetlerini karşılayan bir “Katkı Payı” ödeyerek “İntifa” (kullanım) hakkı elde ediyor; arazi mülkiyeti ve egemenlik ise devlette kalıyor. Bu yapı sayesinde emlak spekülasyonunun önüne geçilirken, yatırımın doğrudan üretime yönlendirilmesi sağlanıyor.

RESTART FİNANSMANIYLA İNŞA EDİLECEK, EKONOMİK DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ OLACAK

“Syria ReStart” finansman aracıyla desteklenen proje, yalnızca bir sanayi yatırımı olmanın ötesinde; bölge halkına onurlu yaşam imkânı ve binlerce yeni iş fırsatı sunacak kapsamlı bir kalkınma modeli olarak öne çıkıyor. İmzalanan protokol, Kamouna Sanayi Bölgesi’nin sahada hayata geçirilmesi adına en kritik aşamanın tamamlandığını ortaya koyuyor.