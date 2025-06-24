“Verduk radar yolina bayram harçluğumuzi”

Şahin’in şarkısında yer alan, “Yaptun diye bunlari verduk sana oylari, Radardan geçilmeyi Karadeniz yollari” ve “Verduk radar yolina bayram harçluğumuzi” gibi dizeler, sürücülerin radar uygulamasına karşı yaşadığı öfkeyi ve ekonomik kaygıyı dile getiriyor. Vatandaşlar, özellikle bayramda verilen ikramiyelerin bile radar cezalarına gittiğinden yakınıyor.

İşte gündeme oturan o şarkının dikkat çeken bazı dizeleri:

“Memleket sevdasına böyle tuzak kurulmaz,

Bu hızla Trabzon’a iki günde varılmaz.

Sağolsun devlet verdi bayramda ikramiye,

İki radar cezası aldı onu geriye.

Hani bir sen anlardun bizum açluğumuzi,

Verduk radar yolina bayram harçluğumuzi.”

Sosyal medya kullanıcıları, şarkının yıllar önce yazılmış olmasına rağmen bugün hâlâ güncelliğini koruduğunu savunarak, uygulamanın gözden geçirilmesi çağrısında bulunuyor.

Birçok vatandaş, radarların kazaları önlemekten ziyade “ceza tuzağına” dönüştüğünü ifade ederken, şarkının sözlerini paylaşarak tepkisini mizahla dile getiriyor. Onay Şahin’in şarkısı, böylece bayram trafiğinde sabit radar nedeniyle zorlanan vatandaşların sesi haline geldi.