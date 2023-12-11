Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2023 yılının ilk 11 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 12 artarak 1 milyon 349 bin 79 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 11 aylık dönemine göre yüzde 22 artış sağlayan otomobil üretimi ise 876 bin 251 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 402 bin 304 adede yükseldi. Ticari araç grubunda, yılın ilk 11 ayında üretim yüzde 4, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 7 azalırken ağır ticari araç grubunda yüzde 20 arttı. 2022 yılının ilk 11 aylık dönemine göre ticari araç pazarı 40, ağır ticari araç pazarı yüzde 22, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 44 artış sağladı. Yılın ilk 11 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 6 oranında artarken, otomobil ihracatındaki artış yüzde 18 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, toplam ihracat 926 bin 223 adet, otomobil ihracatı ise 601 bin 665 adet düzeyinde gerçekleşti. 2023’ün 11 aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artarak 1 milyon 119 bin 300 adetten kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 66’lık artış sağladı ve 840 bin 925 adede ulaştı.

Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 13 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu konumunda olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının ocak-kasım dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 11 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1 milyon 349 bin 79 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 22 artarak 876 bin 251 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 402 bin 304 adedi buldu. Yılın ilk on bir aylık döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4, hafif ticari araç grubunda yüzde 7 geriledi. Ağır ticari araç grubunda ise üretim yüzde 20 arttı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 74 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 74, kamyon grubunda yüzde 92, otobüs-midibüs grubunda yüzde 53 ve traktörde yüzde 76 seviyesinde gerçekleşti.

İhracat yüzde 15 artarak 32,5 milyar dolara ulaştı!

Yılın ilk on bir aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 6 artarak 926 bin 223 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 12 oranında geriledi. Traktör ihracatı ise 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 16 bin 365 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2023’ün ilk on bir aylık döneminde yüzde 13,7 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk 11 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 32,5 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 12 artarak 30,1 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 18 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 11 oranında arttı.

Pazar yıl bitmeden 1,1 milyonu aştı!

2023’ün ilk 11 ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artarak 1 milyon 119 bin 300 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 66 oranında artış sağladı ve 840 bin 925 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk on bir ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 40, ağır ticari araç pazarında yüzde 22, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 44 büyüme sağlandı. 2023 yılı ocak-kasım döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 32, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 47 olarak gerçekleşti.