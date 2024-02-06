OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik: “Yılın başında sektör tarihindeki en yüksek ocak ayı ihracatına ulaştık. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ve Otobüs Minibüs Midibüs ihracatı çift haneli arttı. İtalya, Slovenya ve Romanya’ya yüksek oranlı artışlar kaydettik.”

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin ocak ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %2,5 artışla 2,8 milyar dolar oldu. Toplam ihracattan %16,2 pay alan sektör yine ilk sırada yer aldı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Bu yılın ilk ayında otomotiv endüstrisi tarihindeki en yüksek ocak ayına ulaştık” dedi. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve Otobüs minibüs midibüs ihracatı çift haneli arttı. İtalya, Slovenya ve Romanya’ya yüksek oranlı artışlar kaydettik” dedi.

Tedarik endüstrisinde yüzde 3 artış

En büyük ürün grubu Tedarik Endüstrisi ihracatı ocakta %3 artarak 1 milyar 171 milyon USD oldu. Binek Otomobil ihracatı %13 azalarak 773 milyon USD, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı %27 artarak 505 milyon USD, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı %61 artarak 161 milyon USD olurken, Çekiciler ihracatı da %10 azaldı.

Tedarik endüstrisinde en büyük pazar olan Almanya’ya ihracatta %2 oranında düşüş görülürken, önemli pazarlardan ABD’ye %21, Birleşik Krallık’a %15, Romanya’ya %49, Fas’a %31, Çekya’ya %23 ihracat artışı, İspanya’ya ise %16 ihracat düşüşü yaşandı.

Binek otomobillerde önemli pazarlar olan Birleşik Krallık’a %24, Fransa’ya %11, İspanya’ya %42, Polonya’ya %43, Slovenya’ya %38, Belçika’ya %21 ihracat düşüşü görülürken, İtalya’ya %85, Almanya’ya %20, Hollanda’ya %47, Cezayir’e %100 ihracat artışı oldu.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık’a %60, önemli pazarlardan Slovenya’ya %72, İtalya’ya %35, Fransa’ya %45, Belçika’ya %55 ihracat artışı yaşanırken, İspanya’ya %68, ABD’ye %100 ihracat düşüşü görüldü.

Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan İspanya’ya %132, Almanya’ya %29, Birleşik Krallık’a % 270 ihracat artışı yaşandı.

Almanya en büyük pazar

En büyük pazar olan Almanya’ya 417 milyon USD’lik ihracat yapılırken, Birleşik Krallık 333 milyon USD’lik ihracat rakamı ile ikinci büyük pazar oldu. Bu ülkeye yönelik otomotiv ihracatı geçen yıla göre %11 arttı. Üçüncü büyük pazar olan Fransa’ya ise %4 azalarak 272 milyon USD ihracat oldu. Geçen ay İtalya’ya %31, Slovenya’ya %19, Romanya’ya %19, Fas’a %39, Portekiz’e %41, Cezayir’e %424 ihracat artışı görülürken, İspanya’ya %22, ABD’ye %21, İsrail’e %14, İsveç’e %48 ihracat düşüşü yaşandı.

AB Ülkelerine ocakta yüzde 1 artış

Geçen ay Avrupa Birliği ülkeleri %67,5 pay ve 1 milyar 877 milyon USD ile ülke grubu bazında ihracatta yine ilk sırada yer aldı. AB ülkelerine yönelik ihracat %1 arttı. Diğer Avrupa Ülkelerine %12, Afrika Ülkelerine de %35 ihracat artışı yaşandı.