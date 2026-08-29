Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, tüm odak noktalarını Fenerbahçe maçına çevirdiklerini ve bu maçtan galip gelmek istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak Samsunspor'da Teknik Direktör Thorsten Fink, mücadele öncesinde basın açıklamasında bulundu. Sözlerine Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen Fenerbahçe'yi tebrik ederek başlayan Thorsten Fink, 'Fenerbahçe güçlü bir ekip. Kadrosunda birçok yıldızı var. Bize karşı hangi yıldızları kullanacak, onlar karar verecek. Çok iyi bir Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Taraftarımız sabırsızca bu karşılaşmayı bekliyor. Bizden de bu karşılaşmayı kazanmamızı istiyorlar. Yarın da bu karşılaşmayı kazanmak için oynayacağız. Tüm odak noktamızı Fenerbahçe'ye çevirdik. Kendi evimizde oynayacağız. Küçük de olsa bir avantajımız var. Bu avantajı kullanmaya çalışacağız. Evimizde taraftarımızla birlikte Galatasaray'a da Beşiktaş'a karşı da çok iyi oyunlar gösterdik. Geçen sene Fenerbahçe maçlarında da iyi oynamıştık. Son haftayı gol yemeden tamamladık. Bu sezon oynadığımız 2 maçta 5 gol kaydettik. Biz de tehlikeli bir takımız. Ofansif anlamda bunu diyebilirim. Bu karşılaşmadan olumlu bir sonuç almak istiyorsak kesinlikle sahanın her alanında yüzde yüzümüzü vermemiz gerekiyor. Sadece defans yaparak oynamayacağız. Ofansif anlamda da top bizdeyken kontra ataklara çıktığımızda hem ofansif hem defansif anlamda sahanın her anında ve her yerinde kusursuz bir performans göstermeye ihtiyacımız olacak. Özgüvenli bir şekilde oynamaya çalışacağız. Onun dışında zaten genç bir kadromuz var ama iyi bir kadromuz olduğunu söyleyebilirim. Tutkulu bir takım olduğumuzu da söyleyebilirim. İstediklerimizi sahaya yansıtırsak umarım rakibimize zarar verir, istediğimizi alırız' dedi.

'Fenerbahçe maçında sahada her şeyini ortaya koyan bir takım olmak zorundayız'

Rakipleriyle Avrupa dönüşü karşılaşmanın bir avantaj olmadığına da değinen Thorsten Fink, 'Ben bunun bir avantajı olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Biz tamamen kendimize odaklanmalıyız. Bizim de yüzde yüzümüzü vermemiz gerekiyor. Sonuç olarak rakibimizin nasıl bir kadro veya nasıl bir tercihte bulunacağıyla alakalı herhangi bir fikrim yok. Benim elimde olan sadece benim takımım, benim kuracağım kadro. Bu sebepten dolayı benim elimde olan şey neyse onu ortaya koymaya çalışacağız. Birbirimiz için de çok savaşmamız gerekecek. Tutkulu bir şekilde oynamamız gerekecek. Çok ciddi bir mücadele göstermemiz gerekecek ki rakibimize zarar verebilelim ve istediğimizi elde edebilelim. Ama ne olursa olsun yarın sahada her şeyini ortaya koyan bir takım olmak zorundayız' diye konuştu.

'Bu sene Galatasaray'ın kolay bir şekilde şampiyon olacağını düşünmüyorum'

Son 4 yılın şampiyonu Galatasaray'ın bu sene kolay şampiyon olamayacağını ve şampiyonluk yarışının çok yakın geçeceğini düşündüğünü belirten Fink, 'Kesinlikle Türk liginin ya da Türk futbolunun kolay olduğu düşüncesinde değilim. Türk futbolu bence her geçen gün daha da iyi gidiyor. Zaten çok fazla yıldız Türkiye'ye geliyor ve bu gelme sebepleri sadece para sebebiyle değil, aynı zamanda oynama stiliyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Stadyumlar doluyor ve çok iyi bir enerji de oluyor. Geçmişe baktığımda bugünle kıyaslayacak olursam, birçok takım aslında şampiyonluğa aday diyebilirim. Yani bu sene üzerinde belki ilk dörtte Türkiye'de önde gelen takımlar belki biraz daha avantajlı gözükebilirler. Ama onların dışında da birçok takım aslında çok iyi bir performans gösteriyor. Özetle şunu da söyleyebilirim: Türk futbolunda tempo her geçen gün daha iyiye gidiyor. Ligin geliştiğini söyleyebilirim. Birçok yıldızın gelmesi de bu Türk futbolunun gelişimine büyük katkı sağlıyor. Yani bu sene üzerinde ben sadece şampiyonluk adayı olarak Galatasaray'ı görmüyorum açıkçası. Tabii, son dört yılda şampiyonluğu peş peşe elde eden bir takımdan bahsediyor olmamıza rağmen ben bu senenin bu şekilde olacağı düşüncesinde değilim. Yani kolay bir şekilde şampiyon olabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü birçok takım çok fazla transfer yaptı ve çok ciddi yıldızlar kazandırdılar kendi takımlarına. Trabzonspor Salah'ı getirdi. Beşiktaş'a olsun, diğer takımlar olsun, çok ciddi yıldızlar getirdiler kendi takımlarına. Ben bu sene şampiyonluk yarışının çok yakın gideceği düşüncesindeyim' şeklinde konuştu.

Şampiyonluk yarışından ziyade kendi takımının başarısına odaklandığını da belirten Fink, ayrıca şunları söyledi:

'Tabii bu benim problemim değil. Yani benim kendi takımıma odaklanmam lazım. Bizim hedefimiz de zaten çok iyi bir futbol ortaya koymak ve olabildiğince insanları stada getirebilmek, güzel futbol izlettirebilmek o insanlara, taraftarlarımıza. Geçen sene bizden ayrılan birçok oyuncumuz var ve şimdi yeni bir yapılanmaya, yeni bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Olabildiğince oynamış olduğumuz futboldan da keyif almaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar 4 puan almayı başardık. İlk maçta beraberlik aldığımızda açıkçası zor bir beraberlikti, zor bir karşılaşmaydı. Belki insanlar biraz karamsar düşünmüş olabilirler. Ama o ilk karşılaşmadan sonra oynamış olduğumuz, ikinci karşılaşmada almış olduğumuz 3 puanla toplamda 4 puan aldık ve 4 puanı almak kesinlikle kolay olmadı. Şimdi de çok zorlu bir karşılaşma oynayacağız. İlk iki karşılaşmada çok iyi bir performans gösterdiğimiz için, iyi bir puan ortalaması yakaladığımız için bu karşılaşmada da açıkçası kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Olabildiğince elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu karşılaşmada istediğimiz sonucu elde edecek olursak, galip gelecek olursak belki ilk 11'i değiştirmek ilerleyen haftalar için biraz zor olabilir. İlerleyen maçlarda ne tür değişiklikler yapacağız, ona bakacağız. Takımda bulunan bütün oyuncularıma da olabildiğince şans vermeye çalışıyorum. Bütün oyuncularıma da destek olmaya çalışıyorum.'