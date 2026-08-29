Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kent genelindeki alışveriş merkezlerinde olası yangın ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesini artırmak amacıyla kapsamlı bir teknik inceleme programı başlattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Denizli'nin en yoğun kamusal alanları arasında yer alan alışveriş merkezlerinde olası olumsuzluklara karşı risk analizleri yapmak ve müdahale kapasitesini en üst düzeye çıkarmak amacıyla saha ziyaretleri gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen teknik inceleme programına, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı, İtfaiye Müdahale ve Önleme Şube Müdürleri, bölge amirleri ve vardiya çavuşları ile birlikte AVM yönetimleri ve teknik ekipleri katılım sağladı.

Güvenlik standartları yerinde incelendi

Ziyaretler sırasında teorik planlamalar ile saha gerçekleri test edildi. Olası kriz senaryoları üzerinden yürütülen çalışmalarda; acil tahliye planlarının işlevselliği, erken algılama ve uyarı sistemlerinin aktiflik durumu ile itfaiye ekiplerinin olay yerine yaklaşma ve müdahale hareket tarzları detaylıca ele alındı. Binaların genel yapısal durumları, itfaiye altyapı yeterlilikleri, kritik teknik hacimler ve yapı fonksiyonları uzman ekipler tarafından yerinde değerlendirildi. Kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesi için ortak çalışma ve operasyonel uyum süreci görüşüldü. Ortak saha çalışmaları sayesinde, olası bir acil durum anında ekiplerin refleks süresi ve müdahale etkinliğinin artırılması amaçlandı.