DÜZCE(İHA) - Düzce'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Zafer Koşusu düzenlendi. Kent Park mevkiinden başlayıp Merkez Park'ta sona eren parkurda 50 sporcu yarıştı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri iş birliği ile 30 Ağustos Zafer Koşusu, 50 vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen koşu, Kültür Mahallesi İstanbul Caddesi Kent Park mevkiinden başladı. Katılımcılar, yaklaşık 2 kilometrelik parkuru tamamlayarak Merkez Park'a ulaştı. Koşu, 13-17 yaş ile 18 yaş ve üzeri olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirildi. Farklı yaş gruplarından vatandaşların katıldığı etkinlikte, Zafer Bayramı'nın coşkusu sporla birlikte yaşandı. Organizasyon için teşekkür eden katılımcılar, 'Çok güzel bir ortam vardı. Böyle anlamlı bir günde bu koşuda yer almak onur vericiydi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Dereceye giren sporcuların ödülleri ise 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek törenlerde takdim edilecek.