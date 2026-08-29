UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, ilk maçını deplasmanda Sporting Lizbon ile oynayacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Barcelona, Paris Saint-Germain (PSG), Aston Villa, Sporting Lizbon, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK ile eşleşti. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre sarı-kırmızılılar, turnuvanın ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile 9 Eylül Çarşamba günü karşılaşacak.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü şu şekilde:
9 Eylül Çarşamba
Sporting Lizbon - Galatasaray
13 Ekim Salı
Galatasaray - Barcelona
21 Ekim Çarşamba
Lille - Galatasaray
3 Kasım Salı
Galatasaray - Stutgart
24 Kasım Salı
Galatasaray - Aston Villa
8 Aralık Salı
AEK - Galatasaray
19 Ocak Salı
Galatasaray - Feyenoord
27 Ocak Çarşamba
PSG - Galatasaray