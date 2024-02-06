Endüstriyel ve ticari tesisler için akım ile gerilim arasında oluşan faz farkını olabildiğince azaltmak giderek daha önemli hale geliyor. 6 kıtada 60 ülkeye transformatör, reaktör ve enerji kalitesi alanında ileri teknoloji çözümler sunan Elektra Elektronik, geliştirdiği SVG ile endüstrinin ihtiyaç duyduğu enerji kalitesi ve verimliliğini sağlıyor. İçerisindeki dijital kart teknolojisi sayesinde birçok farklı ürünün yapabildiği işlevi, kompanzasyon panosuna ihtiyaç duymadan tek bir çözümle sağlayan DynamiX serisi Static Var Generator (SVG) ile fark yaratan Elektra Elektronik hem donanımsal hem de fiziksel avantaj sunuyor. Reaktif güç akışının hızlı ve dinamik olarak değiştiği, düşük güç faktörüne sahip, dengesiz yüklerin bulunduğu endüstriyel ve ticari tesisler için DynamiX serisi SVG ile eksiksiz bir kompanzasyon hizmeti sunuyor.

Üretim kapasitesi, çalışan sayısı ve ihracat oranı açısından Türkiye’de alçak gerilim trafo ve reaktör sektörünün lider firması konumunda olan Elektra Elektronik, DynamiX serisi SVG ile birçok fonksiyonu tek bir kartta buluşturuyor. Türk mühendisler tarafından Türkiye’de sadece Elektra Elektrik’te üretilen SVG, dünyadaki rakipleriyle yarışacak üstün özellikleriyle dikkat çekiyor. Performans ve dayanıklılık açısından standartları belirleyen yeni nesil kompanzasyon, modüler tasarımı sayesinde birden fazla ünitenin paralel bağlanmasıyla kompanzasyon gücünün kolaylıkla artırılmasına olanak sağlıyor. DynamiX serisi SVG teknolojisinin IGBT tabanlı yapısı ile harici bir kompanzasyon panosu gerektirmeden kademesiz olarak güç faktörü kontrolü yapabildiğini vurgulayan Elektra Elektronik Satış Direktörü İlker Çınar, ürünlerinin yük dengeleme ve harmonik filtreleme özellikleriyle akıllı ve inovatif bir kullanım sunduğunu belirtti.

Güç faktörlerinde verimlilik ve güvenilirlik maksimum seviyeye çıkıyor

Reaktif güç kompanzasyonunun, özellikle endüktif yüklerin yaygın olduğu büyük endüstriyel tesislerde ve güç dağıtım sistemlerinde çok önemli olduğunu söyleyen İlker Çınar; “Bilindiği üzere güç faktörünün optimize edilmesi verimlilik ve güvenilirlik açısından oldukça kritik. Bu noktada geliştirdiğimiz teknolojimiz, tesislerin ihtiyaç duyduğu tüm bu ihtiyaçları maksimum ölçüde karşılıyor. Akıllı kompanzasyon çözümü, tek bir pano içerisinde 500kVAr güce kadar kompanzasyon kapasitesi sunuyor ve 31µs dinamik tepki süresi ile yüksek hızlı teknolojisini ortaya koyuyor. En önemlisi de yüzde 100 kapasite ile hem endüktif hem kapasitif kompanzasyon çalışma özelliğine sahip olması. Güç faktörünü 0.99’un üzerinde tutabilen teknolojimiz, 3 iletkenli ve 4 iletkenli bağlantıya uygun olmasıyla da esneklik sunuyor. Yük dengeleme yapabilme özelliğiyle akıllı ve inovatif bir bakış açısı sunan SVG, tüm bunların yanı sıra 13. harmoniğe kadar aktif harmonik filtre özelliğiyle de fark yaratıyor. Bu sayede elektrik sistemindeki harmonik bozulmaları azaltıp kontrol edebiliyor” dedi.

SVG hayatın olduğu her alanda kullanılabiliyor

DynamiX serisi SVG'lerin geniş kullanım alanlarına dikkat çeken Çınar, konuyla ilgili olarak şunları aktardı: “DynamiX serisi SVG, reaktif güç akışının hızlı ve dinamik olarak değiştiği, düşük güç faktörüne sahip, dengesiz yüklerin bulunduğu endüstriyel ve ticari tesisler için yeni nesil akıllı kompanzasyon çözümü sunuyor. SVG, yüksek THD değerine sahip gerilimin ve dinamik yük değişimlerinin olduğu, yük dengesizlikleri bulunan ve yüksek akım harmoniğine sahip tesislere kolaylıkla uygulanabiliyor. Şebeke koşullarına hassas bütün tesisler başta olmak üzere özellikle plastik endüstrisi, enjeksiyon, ekstrüzyon ve kalıplama tesislerinde, ofis binaları ve alışveriş merkezlerinde tercih edilebilir. Bunlara ek olarak endüstriyel üretim tesisleri, endüksiyon ocakları, UPS sistemleri ve veri merkezleri de teknolojimizin uygulama alanları arasında yer alıyor. DynamiX serisi SVG’ler geniş kullanım alanları kadar kurulum kolaylığıyla da fark yaratıyor. Duvar tipi ve pano tipi olmak üzere iki farklı montaj seçeneğine sahip olan ürünümüzü farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tasarladık. Duvar tipi üniteler 25kVAR, 35kVAr, 50kVAr ve 100kVAr güçlerindeyken, kaset tipi yapıda ise bir pano içerisinde 250kVAr güce kadar çıkmak mümkün. Daha yüksek kompanzasyon güçlerinin gerektiği durumlarda ise birden fazla pano paralel olarak bağlanabiliyor.”