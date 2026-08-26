Petrol fiyatlarının bir süre önce 95 dolar seviyesine kadar yükselmesinin ardından Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar seviyelerine kadar geriledi. Uluslararası piyasalardaki bu düşüşün Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatında 4-5 lira civarında indirim gündemde. İndirimin kesin tutarının ise bugün saat 16.00 civarında netleşmesi bekleniyor. Yeni fiyatların bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.

Motorin fiyatları ne kadar?

26 Ağustos itibarıyla motorinin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere illere göre farklılık gösteriyor. Güncel fiyatlar İstanbul Avrupa Yakası'nda 82,73 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda 82,58 TL, Ankara'da 83,83 TL ve İzmir'de 84,12 TL seviyesinde bulunuyor.

Beklenen indirimin gerçekleşmesi halinde motorin fiyatlarında şehir ve istasyon bazında yaklaşık 4-5 liralık düşüş yaşanabilecek.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları yalnızca ham petrol fiyatlarına göre belirlenmiyor. Fiyatlandırmada uluslararası petrol piyasalarındaki ürün fiyatları, döviz kuru, vergiler ve rafineri fiyatları etkili oluyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatının hesaplanmasında Akdeniz-İtalyan piyasasında oluşan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile dolar kuru dikkate alınıyor. Bu fiyatın üzerine ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV öncesi rafineri satış fiyatı belirleniyor. Son aşamada KDV'nin eklenmesiyle pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.

Bu nedenle petrol fiyatlarındaki hareketler ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarına doğrudan veya gecikmeli olarak yansıyabiliyor.