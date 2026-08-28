28 Ağustos 2026 Cuma günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları belli oldu. Kentler arasındaki fiyat farkları ise dikkat çekiyor.

İstanbul'da akaryakıt fiyatları

İstanbul'un Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 74,29 TL, motorinin litre fiyatı 77,43 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 33,79 TL seviyesinde bulunuyor.

Anadolu Yakası'nda ise benzin 74,13 TL, motorin 77,27 TL, LPG ise 33,19 TL olarak uygulanıyor.

Ankara'da benzin ve motorin ne kadar?

Başkent Ankara'da akaryakıt fiyatları İstanbul'a kıyasla daha yüksek seviyede seyrediyor.

28 Ağustos itibarıyla Ankara'da benzinin litre fiyatı 75,26 TL, motorinin litre fiyatı 78,53 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 33,89 TL oldu.

İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları

İzmir'de ise benzin ve motorin fiyatları üç büyük şehir arasında en yüksek seviyelerden birinde bulunuyor.

Kentte benzinin litre fiyatı 75,57 TL, motorinin litre fiyatı 78,83 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 33,79 TL olarak kaydedildi.

28 Ağustos 2026 akaryakıt fiyatları

Şehir / Bölge Benzin Motorin LPG İstanbul Avrupa 74,29 TL 77,43 TL 33,79 TL İstanbul Anadolu 74,13 TL 77,27 TL 33,19 TL Ankara 75,26 TL 78,53 TL 33,89 TL İzmir 75,57 TL 78,83 TL 33,79 TL

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve istasyona göre küçük farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle sürücülerin yakıt alımı öncesinde güncel pompa fiyatını kontrol etmesi önem taşıyor.

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimlerin yanı sıra vergi düzenlemeleri de önümüzdeki dönemde akaryakıt fiyatlarının seyrinde belirleyici olmaya devam edecek.