26 Ağustos 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları belli oldu.

İstanbul Avrupa Yakası

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 74,26 TL, motorinin litre fiyatı 82,73 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 33,79 TL olarak uygulanıyor.

İstanbul Anadolu Yakası

Anadolu Yakası'nda benzin 74,11 TL, motorin 82,58 TL, LPG ise 33,19 TL seviyesinde bulunuyor.

Ankara

Başkent Ankara'da benzinin litre fiyatı 75,23 TL olurken motorin 83,83 TL, LPG ise 33,89 TL seviyesinde.

İzmir

İzmir'de benzin litre fiyatı 75,53 TL, motorin 84,12 TL, LPG ise 33,79 TL olarak kayıtlara geçti.

26 Ağustos 2026 akaryakıt fiyatları

Şehir/Bölge Benzin Motorin LPG İstanbul Avrupa Yakası 74,26 TL 82,73 TL 33,79 TL İstanbul Anadolu Yakası 74,11 TL 82,58 TL 33,19 TL Ankara 75,23 TL 83,83 TL 33,89 TL İzmir 75,53 TL 84,12 TL 33,79 TL

Akaryakıt fiyatları, petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerindeki değişikliklere bağlı olarak gün içinde veya ilerleyen günlerde farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle araç sahiplerinin yakıt alımı öncesinde güncel pompa fiyatlarını kontrol etmesi önem taşıyor.