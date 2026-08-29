Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını sahasında İtalyan ekibi Roma ile oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra mücadele etme hakkı kazanan Fenerbahçe, lig aşamasında Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK ile eşleşti. UEFA'nın resmi internet sitesinden bugün yapılan duyuruda sarı-lacivertlilerin fikstürü belli oldu. Kanarya, ilk maçta Roma ile evinde oynayacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü şöyle:
10 Eylül Perşembe
Fenerbahçe - Roma
14 Ekim Çarşamba
Aston Villa - Fenerbahçe
20 Ekim Salı
Fenerbahçe - Slavia Prag
4 Kasım Çarşamba
Fenerbahçe - Liverpool
25 Kasım Çarşamba
Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe
9 Aralık Çarşamba
LASK - Fenerbahçe
20 Ocak Çarşamba
Fenerbahçe - Villarreal
27 Ocak Çarşamba
Atletico Madrid - Fenerbahçe