Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay işlemlerine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan son açıklamalar, şirketlerin geri alım programlarını sürdürdüğünü ortaya koydu. Bunun yanı sıra bazı şirketlerde önemli ortakların hisse satışları ve kurumsal yatırımcıların pay artırımları yatırımcıların radarına girdi.

Geri alım programı kapsamında en yüksek hacimli işlem GSD Holding (GSDHO) tarafından gerçekleştirildi. Şirket, 12 milyon 379 bin 957 adet payını 5,15-5,20 TL fiyat aralığından geri aldı.

Arsan Tekstil (ARSAN) ise 3 milyon 570 bin adet payını 3,53-3,60 TL fiyat aralığında geri alırken, Boğaziçi Beton (BOBET) 500 bin, Bossa (BOSSA) 200 bin, Ahlatcı Doğalgaz (AHGAZ) 50 bin, Enerya Enerji (ENERY) 250 bin ve Logo Yazılım (LOGO) 48 bin 918 adet pay için geri alım gerçekleştirdi.

Öte yandan Barma Ambalaj (BARMA) cephesinde dikkat çeken iki büyük işlem yaşandı. Şirket ortaklarından Recep Taşyanar ile Şenferiye Taşyanar, ayrı ayrı 10 milyon adet paylarını 30 TL fiyattan sattı. Bu işlemler sonrasında her iki ortağın da şirketteki pay oranı yüzde 31,30 seviyesine geriledi.

Kurumsal yatırımcı tarafında ise Azimut Portföy, Kardemir A (KRDMA) hisselerinde 390 bin 105 adet pay alımı gerçekleştirerek şirketteki payını yüzde 5,08 seviyesine yükseltti.

IC İçtaş da Entra (ENTRA) paylarında 22 bin 207 adet hisse alımı yaparak şirketteki pay oranını yüzde 1,92'ye çıkardı.

Yabancı yatırımcı işlemleri tarafında ise Bank of America Corporation, Manas Enerji (MANAS) hisselerinde 2 milyon 701 bin 42 adet alış ve 1 milyon 504 bin 562 adet satış gerçekleştirdi. İşlemler sonrasında kurumun şirketteki payı yüzde 5,27 seviyesine yükseldi.

KAP'a yapılan bildirimler, şirketlerin hisse geri alım programlarını sürdürürken, büyük ortaklar ve kurumsal yatırımcıların gerçekleştirdiği işlemlerin de piyasada yakından takip edildiğini gösteriyor.