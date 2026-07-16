İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık, şüphelilerden 19'u hakkında tutuklama, 6'sı hakkında ise adli kontrol talebinde bulundu. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin yaptığı değerlendirme sonucunda tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerden 14'ü hakkında tutuklama kararı verildi.

Tutuklanan isimler arasında Haluk Levent'in yanı sıra Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdulcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay da yer aldı.

11 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Recep S., Müge Sözen K., Ali Barış K., Gonca A. ve Sevda K. hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Daha önce adli kontrol talebiyle sevk edilen 6 kişiyle birlikte toplam 11 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmanın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından sürdürüldüğü öğrenildi. Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ediyor.