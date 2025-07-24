Zam Kapıda: Fiyatlar Artıyor

LPG fiyatlarındaki artış, dağıtım firmalarının lojistik maliyetlerine bağlı olarak 42 kuruş ile 50 kuruş arasında değişiklik gösterecek. Ortalama artışın ise pompa fiyatlarına yaklaşık 45 kuruş olarak yansıyacağı tahmin ediliyor.

Ekonomist Cahit Saraçoğlu, Karar gazetesi aracılığıyla yaptığı değerlendirmede, artışın bölgeler arası fiyat farklarına göre farklı şekillerde hissedileceğini ifade etti. Türkiye genelinde milyonlarca LPG’li araç sahibini ilgilendiren bu gelişme, sürücüler için akşam saatlerinde yoğunluğa neden olabilir.

Yeni Fiyatlar Ne Olacak?

Yarından itibaren geçerli olacak tahmini LPG litre fiyatları şöyle olacak:

İstanbul (Avrupa Yakası) : 26,06 TL'den → 26,51 TL’ye

İstanbul (Anadolu Yakası) : 25,46 TL'den → 25,91 TL’ye

Ankara : 25,96 TL'den → 26,41 TL’ye

İzmir: 25,91 TL'den → 26,36 TL’ye

Not: Fiyatlar, dağıtım firması, il ve ilçe bazında küçük farklılıklar gösterebilir.

Sürücülere Uyarı: Depoyu Şimdi Doldurun

Zam öncesinde son saatlere girilirken, LPG’li araç sahiplerine akaryakıt istasyonlarında oluşabilecek yoğunluklara karşı hazırlıklı olmaları öneriliyor. Uygun fiyattan LPG almak isteyen sürücüler için, akşam saatleri kritik önem taşıyor.