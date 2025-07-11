Eroldu, yatırımın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Manisa’da henüz somut bir adım atılmadığını belirterek, “BYD yatırımı açıklandıktan sonra 1 yıl geçti, Manisa’da hâlâ bir faaliyet yok. Bu konuda yanıt vermesi gereken taraf kendileridir” dedi.

Eroldu’nun açıklamaları, CNBC-e’den Emre Eser’in haberinde yer aldı. Türkiye otomotiv sektörünün yatırımlar açısından büyük beklentiler içinde olduğunu vurgulayan Eroldu, BYD’nin planladığı yatırımın hayata geçmesi temennisini dile getirerek, “Umarım bu yeni yatırımlar başarıyla hayata geçer” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Eroldu, Türkiye’nin Çin ile olan otomotiv ilişkilerindeki dengesizliğe de dikkat çekti. “Çinli firmaları yatırım yapmaya teşvik etmek için bazı adımlar atıldı. Ancak neredeyse tüm ürünleri Çin’den ithal ediyoruz. Bizim Çin’e ihracatımız ise yok denecek kadar az. Bu dengenin mutlaka sağlanması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

BYD, geçtiğimiz yıl Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yaparak Manisa'da elektrikli araç üretim tesisi kuracağını duyurmuştu. Ancak geçen sürede fabrikanın temelinin atılmaması, sektörde soru işaretlerine neden oldu. Eroldu’nun açıklamaları, sektörün bu konudaki beklentisini bir kez daha gözler önüne serdi.