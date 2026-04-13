Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 düşüş yaşayan otomobil üretimi ise 181 bin 364 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 327 bin 16 adet olarak gerçekleşti. Ticari araç grubunda, ilk çeyrekte üretim yüzde 14, ağır ticari araç grubunda yüzde 20, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 13 arttı. 2025 yılının ilk 3 aylık dönemine göre ticari araç pazarı 3, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4 büyürken ağır ticari araç pazarında yüzde 6 gerileme yaşandı. Yılın ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 15, otomobil ihracatı ise yüzde 29 geriledi. Bu dönemde, toplam ihracat 215 bin 323 adet, otomobil ihracatı ise 106 bin 341 adet düzeyinde gerçekleşti. 2026’nın ilk çeyreğinde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 274 bin 346 adetten kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 6’lık gerilemeyle 210 bin 688 adede ulaştı.

Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 13 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu konumunda olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2026 yılının ilk çeyreğine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, ocak-mart döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 düşüşle 321 bin 856 adede geriledi. Otomobil üretimi ise ise yüzde 18 düşüş yaşadı ve 181 bin 364 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 327 bin 16 adet adedi buldu. Yılın ilk çeyreğinde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 oranında artış kaydetti. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 20, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 13 büyüme yaşandı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 60 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 62, kamyon grubunda yüzde 57, otobüs-midibüs grubunda yüzde 69 ve traktörde yüzde 28 seviyesinde gerçekleşti.

İlk çeyrekte ihracat 9,9 milyar dolar olarak gerçekleşti!

Yılın ilk çeyreğinde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 15 gerileyerek 215 bin 323 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 gerilerken, ticari araç ihracatı ise yüzde 5 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 2 bin 835 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 18 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvede yer aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, 2026 yılı ocak-mart ayında toplam otomotiv ihracatı, 2025 yılına göre yüzde 3 oranında artarak 9,9 milyar dolar oldu. Bu dönemde, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 4 oranında arttı.

Otomobilde yerli payı yüzde 36 oldu!

2026’nın ilk çeyreğinde toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 274 bin 346 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 6 oranında gerileme yaşadı ve 210 bin 688 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 3, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 4 büyüme yaşanırken ağır ticari araç pazarında yüzde 6 gerileme görüldü. 2026’nın ilk çeyreğinde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 36, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 23 olarak gerçekleşti.