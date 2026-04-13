158 Santimetre Sınırı Getirildi

7 Nisan itibarıyla uygulanmaya başlanan yeni kurala göre, yolcuların bagajlarının toplam ölçüsü (en + boy + yükseklik) 158 santimetreyi aşması durumunda ek ücret ödemesi gerekecek. Mevcut bagaj hakkı korunurken, bu sınırı aşan eşyalar “özel bagaj” kapsamında değerlendirilecek.

Ağırlık Yetmeyecek, Ölçü de Önemli

THY’nin mevcut uygulamasında ekonomi sınıfı yolculara 23 kilogram, business sınıfı yolculara ise 32 kilogram bagaj hakkı tanınıyor. Ancak yeni düzenleme ile birlikte bagajın sadece kilosu değil, kapladığı alan da maliyet hesaplamasında belirleyici hale geldi.

Ek Ücretler Netleşti

Yeni uygulamaya göre:

Yurt içi uçuşlarda: 1000 TL

Yurt dışı uçuşlarda: 90 dolar

ABD ve bazı özel hatlarda: 165 dolar

158 santimetreyi aşan bagajlar için bu ücretler, mevcut haklardan bağımsız olarak yolculardan tahsil edilecek.

Sektörel Etki Bekleniyor

Özellikle büyük valizler, spor ekipmanları ve store perde gibi hacimli ürünlerin taşınmasında yeni maliyetler doğacağı belirtiliyor. Sektör temsilcileri, bu düzenlemenin lojistik planlamaları ve maliyetleri doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Yeni uygulamanın, yolcuları daha kompakt bagaj tercihine yönlendirmesi ve havayolu taşımacılığında standartlaşmayı artırması bekleniyor.