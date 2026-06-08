İşte piyasaları sarsan gelişmelerin ve yeni haftaya dair beklentilerin detayları:

Wall Street’te Çip Krizi ve İstihdam Şoku

ABD borsaları, haftanın son işlem gününde yapay zeka ve yarı iletken (çip) hisselerinde yaşanan derin satış dalgasıyla sarsıldı.

Endekslerde Sert Düşüş: Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite %4,18 düşüşle Nisan 2025'ten bu yana en sert günlük kaybını yaşarken, S&P 500 %2,64 ve Dow Jones %1,35 değer kaybetti.

Faiz Baskısı: ABD’de Mayıs ayı tarım dışı istihdam verisi 88 binlik beklentiyi aşarak 172 bin olarak açıklandı. Bu güçlü veri, Fed’in faiz indirimlerinde aceleci davranmayacağı beklentisini doğurdu. ABD 10 yıllık tahvil faizinin %4,5 ’in, 30 yıllıkların ise %5 ’in üzerine tırmanması büyüme hisselerini baskıladı.

Sektör Rotasyonu: Yapay zeka çiplerine yönelik büyüme beklentilerindeki hafif karamsarlık kar realizasyonunu tetiklerken, yatırımcılar sağlık ve temel tüketim gibi daha defansif sektörlere yöneldi.

Borsa İstanbul’da Kan Kaybı Sürüyor

Yurt içinde de satıcılı seyir derinleşiyor. BIST 100 endeksi günü ve haftayı %1,28 değer kaybıyla 13.694 puan seviyesinden kapattı.

Sektörel Dağılım: Bankacılık endeksi (XBANK) %3,62 düşüşle satışların lokomotifi olurken, Katılım 100 endeksi %1,0 geriledi.

Hisse Hareketleri: Kontrolmatik Teknoloji, Hektaş ve Türk Altın hisselerinde satışlar derinleşirken; Tüpraş, Destek Finans Faktöring ve Mavi pozitif ayrışarak günü artıda tamamladı.

Yabancı Çıkışı ve Risk Primi: Sadece son işlem gününde endeksten 5,2 milyar TL para çıkışı yaşanırken, hafta genelindeki toplam çıkış 10 milyar dolara yaklaştı. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise 242 puan seviyesinde dengelendi.

Enflasyon Beklentileri Aşınca Gözler TCMB’ye Çevrildi

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs 2026'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,71 artarken, yıllık enflasyon %32,61 seviyesine yükseldi. Bu rakam, piyasadaki %1,6'lık konsensüsün ve Kuveyt Türk Yatırım Araştırma’nın %1,28'lik beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Faiz ve Enflasyon Projeksiyonu: 11 Haziran PPK Toplantısı: Politika faizinin %37 seviyesinde sabit bırakılması bekleniyor.

23 Temmuz Toplantısı: 1 Mart'ta ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlanabilir.

10 Eylül Toplantısı: Faiz indirim döngüsünün başlaması öngörülüyor.

Yıl Sonu Tahminleri: Yıl sonu enflasyon beklentisi %28,8, politika faizi beklentisi ise %34 olarak korunuyor.

Yeni Haftada Ne Bekliyoruz?

Orta Doğu’da 100. Gün: Petrol Fırladı, Asya Eksi Açtı

Yeni hafta, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve İran’ın misilleme hazırlığı içinde olduğuna dair istihbarat akışıyla başladı. Bölgede 100. gününü geride bırakan savaşta ateşkes umutlarının azalmasıyla birlikte Brent petrol %4’ün üzerinde değer kazanarak enerji arzı endişelerini tırmandırdı. Küresel vadeli endeksler ve Asya piyasaları haftaya sert satışlarla başladı. Ons altındaki hafif geri çekilme ise jeopolitik riske rağmen yatırımcıların nakde geçme (likidite) eğiliminde olduğunu gösteriyor.

ABD Enflasyon Verisi Kritik Eşik

Gelecek hafta yapılacak Fed toplantısında faizlerin sabit kalmasına kesin gözüyle bakılırken, bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verisi yönü tayin edecek. Manşet enflasyonun yıllık bazda %4,2’ye gerilemesi, çekirdek enflasyonun ise %2,9’a yükselmesi bekleniyor.

BIST 100 İçin Teknik Seviyeler

Yurt içinde bu hafta TCMB faiz kararının yanı sıra sanayi üretimi, cari denge ve piyasa katılımcıları anketi takip edilecek.