Yeni sistem sayesinde mükellefler, radara girmeden veya ceza kesilmeden önce vergisel risklerini görerek durumlarını düzeltebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni dönemle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Vergi denetiminde 'denetim sonrası müdahale' yerine 'denetim öncesi bilinçlendirme' anlayışını tesis edeceğiz" diyerek şeffaflık ve rehberlik vurgusu yaptı.

Klasik Denetim Bitiyor, "İkaz Denetimi" Başlıyor

Web tabanlı bir uygulama olarak tasarlanan Bilinç Platformu, vergi idaresi ile mükellef arasındaki iletişimi tamamen dijitalleştirecek. Sistem, cezalandırma odaklı klasik denetim anlayışını bir kenara bırakarak "ikaz denetimi" modeline geçişi sağlayacak.

Sistem Nasıl Çalışacak?

Vergisel Risk Skoru: Platformun ilk aşamasında 150’den fazla kural bazlı vergi analizi ve makine öğrenmesi senaryoları kullanılacak. Mükelleflerin riskleri, objektif verilere dayalı olarak sayısal skorlar (puanlar) halinde gösterilecek.

Akıllı Rehberlik: Yüksek risk puanı alan senaryolarda sistem, mükellefe bu riski nasıl ortadan kaldırabileceğine dair dijital rehberlik sunacak. Organik gübre fiyatları geçen yıl ile aynı İçeriği Görüntüle

Müfettiş Desteği: Sistem üzerinden talepte bulunan mükelleflere, durumlarını düzeltmeleri ve rehberlik almaları için vergi müfettişleri görevlendirilebilecek.

Ortaklarınızın Riski de Takipte: KURGAN ve Banka Hareketleri Entegre

Yeni nesil dijital denetim katmanı, sadece mükellefin kendi beyanlarını değil, tüm ekosistemini mercek altına alacak:

Entegre Edilen Sistem Ne İşe Yarayacak? Büyük Kayıt Dışılık Çerçevesi Parasal ve bankacılık hareketleri üzerinden tespit edilen riskli işlemler mükellefe gösterilecek. KURGAN Sistemi Sahte belge (naylon fatura) kullanımı engellenecek. Mükellefler sadece kendi risklerini değil, ticari ilişki içinde oldukları karşı tarafların da risk durumunu görebilecek.

Bakan Şimşek'ten Mükellefe Güvence: "Bu yaklaşımla mükelleflerimizin hem vergisel bilinç düzeyini artırmayı hem de haklarını korumayı amaçlıyoruz. Şeffaflığı sağlayacak ve mükellefler için denetim maliyetini en aza indireceğiz."

İş Dünyasında Yeni Dönem

Bilinç Platformu'nun hayata geçmesiyle birlikte, yürüttükleri parasal işlemlerin ve iş ortaklarının mali durumunun izlendiğini bilen mükelleflerin vergisel konularda çok daha temkinli hareket etmesi bekleniyor. Hataların erken aşamada fark edilmesini sağlayacak bu sistem, dürüst mükellef üzerindeki denetim baskısını azaltırken, kayıt dışılıkla mücadelede de dev bir dijital kalkan oluşturacak.