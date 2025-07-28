30 yaşındaki Ufuk Aytekin’in, 03 HK 184 plakalı kamyonetiyle geldiği istasyonda marketten aldığı 5 litrelik su şişelerindeki suları çiçek saksılarına boşaltarak, aynı şişelere benzin doldurduğu görüntülere yansıdı. Görüntülerde, Aytekin’in istasyon çalışanı gözetiminde şişelere benzin doldurduğu net şekilde görülüyor.

Benzin satışı yönetmeliğe aykırı mı?

Bu gelişme, akaryakıt istasyonlarında uygunsuz kaplarla benzin satışı konusunu tekrar gündeme taşıdı. Mevzuata göre, yanıcı ve patlayıcı madde olan benzinin pet şişe gibi standart dışı ambalajlara satılması kesinlikle yasak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve İçişleri Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliklerinde bu tür satışlara açıkça izin verilmemekte. Benzin; ancak alev almaya dayanıklı, kapaklı ve onaylı metal/plastik bidonlara verilmek zorunda.

Ancak görüntüler, bu kuralların sahada ne kadar esnetildiğini bir kez daha ortaya koydu. Olası bir faciaya davetiye çıkaran bu ihmalkârlığın ardından, benzin satışını gerçekleştiren istasyon hakkında herhangi bir idari ya da adli soruşturma başlatılıp başlatılmayacağı kamuoyu tarafından merak ediliyor.

Ormanı yakan şüpheli: "Bir an şeytana uydum"

Gözaltına alınan Aytekin, ifadesinde 2021 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan ihraç edildiğini, psikolojik sorunlar yaşadığını ve ilaç kullandığını belirterek, “Bir an şeytana uydum, bidonla benzin alıp ormanı yaktım” dedi. Şahsın geçmişte FETÖ/PDY üyeliğinden işlem gördüğü, adli kontrolle serbest kaldığı ve 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı aldığı öğrenildi.

Petrol istasyonları denetimden geçmeli

Yaşanan bu olay, yalnızca ormanların değil, benzin istasyonlarındaki denetim eksikliğinin de ne kadar ciddi sonuçlara yol açabileceğini gözler önüne serdi. Yetkililer, benzin istasyonlarının yanıcı madde satışında yönetmeliklere uyup uymadığının sıkı şekilde denetlenmesi gerektiğini vurgularken, kamuoyunda bu istasyonun da soruşturulması gerektiği yönünde güçlü bir beklenti oluştu.

Soruşturma derinleşiyor

Ufuk Aytekin’in sorgusu Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülürken, olayla bağlantılı yeni gözaltıların da olabileceği belirtiliyor.