Otomotiv yan sanayisinde büyük soruşturma: Şirketler çalışanlar için anlaştı mı?

Faiz kararı öncesi borsada kritik eşik aşıldı: Gözler 14 bin 800’de

Borsada sosyal medya soruşturması: 9 hisse için 4 kişi gözaltında

Bunlar da ilginizi çekebilir

Katılım finansının duayen ismi Osman Akyüz vefat etti

Horoz Lojistik Uluslararası Operasyonlarını Deneyimli Bir İsimle Güçlendirdi

VakıfBank ve MEXT’ten sanayici ve ihracatçıların yeşil dönüşümüne liderlik edecek iş birliği

TÜRK TELEKOM, COP31’İN ‘KÜRESEL DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE TEKNOLOJİ PARTNERİ’ OLDU

Goller: Seferi (dk. 25 ve 83), Moreno (dk. 34 ve 44)

44. dakikada İstanbulspor kalecisi Alp Tutar'ın pasını Kubilay Sönmez kontrol edemedi. Topu kazanan Moreno'nun ceza sahası sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 3-0

Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)

34. dakikada İstanbulspor'da savunmanın uzaklaştırmak istediği top Oğulcan Çağlayan'a çarparak, ceza sahası sağ çaprazındaki Moreno'ya geldi. Moreno'nun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 2-0

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.