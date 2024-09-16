Karadeniz'de ilk ve tek 🤩



Boztepe’de dağ kızağı heyecanı devam ediyor 🚀



Çok kısa bir sürede 5️⃣0️⃣0️⃣ bini aşkın maceraseverin deneyimlediği, tüm Türkiye'nin konuştuğu bu adrenalin sizleri de bekliyor ❤️ pic.twitter.com/m0LBsmnMXf — Dr. Mehmet Hilmi Güler (@mhilmiguler) September 15, 2024

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in “3 ay değil 12 ay Ordu” sloganı Ordu'yu her alanda zirveye taşıyor. Yapılan her yatırımla daha da güzelleşen ve ilgi odağı haline gelen şehir, kenti ziyaret eden turistlerin beğenisini kazanıyor.



Adrenalin dolu, unutulmaz anlar yaşatıyor

Geçtiğimiz aylarda Ordu turizmine kazandırılan dağ kızağı da Ordu'yu ziyaret edenlerin ilk durağı oluyor. Teleferik ile Boztepe'ye çıkan vatandaşlar burada dağ kızağını deneyimliyor. Oldukça ilgi gören ve açıldığı günden bu yana yarım milyonu aşkın kişinin kullandığı dağ kızağı, Ordu'ya ziyaret edenlere unutulmaz anlar yaşatıyor.



Tüm Türkiye dağ kızağını konuşuyor

Karadeniz'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan dağ kızağı ile ilgili sosyal medya sayfalarından videolu bir paylaşım yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, heyecanın devam ettiğini söyledi. Yaşanan heyecanı tüm Türkiye'nin konuştuğunu vurgulayan Başkan Güler, “Karadeniz'de ilk ve tek. Boztepe'de dağ kızağı heyecanı devam ediyor. Çok kısa bir sürede 500 bini aşkın maceraseverin deneyimlediği, tüm Türkiye'nin konuştuğu bu adrenalin sizleri de bekliyor” dedi.