15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yılında ilk program, Altınordu ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi'nde bulunan Garnizon Şehitliği'nde başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunması ile devam eden programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Programda Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu milletvekilleri ve protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bırakarak, dua etti.
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