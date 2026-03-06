İstanbul’daki üniversitelerde Ramazan ayının manevi atmosferi öğrencilerin düzenlediği iftar programlarıyla kampüslere taşındı. Türk ve yabancı öğrencilerin katıldığı etkinliklerde binlerce kişi aynı sofrada iftar açarken, birlik ve beraberlik görüntüleri ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde öğrencilerin birlikte iftar yaptığı, dua ettiği ve Ramazan’ın manevi atmosferini paylaştığı anlar yer aldı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde 3 binden fazla katılım

Boğaziçi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 11’incisi düzenlenen iftar programı Güney Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Programa öğrenciler, akademisyenler, mezunlar ve davetlilerden oluşan 3 bini aşkın kişi katıldı. İftarın ardından kampüste cemaatle akşam namazı kılınırken, Gazze’de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla rektörlük binasına Filistin bayrağı asıldı.

Programda ayrıca Hucurat Suresi’nde yer alan “Müminler kardeştir” ayeti Güney Kampüsü’nde yer alan pankartlarda paylaşıldı.

İstanbul Üniversitesi’nde 15 bin kişilik iftar

İstanbul Üniversitesi’nin tarihi Beyazıt Kampüsü de Ramazan ayında dev bir kardeşlik sofrasına dönüştü. Yaklaşık 15 bin öğrencinin katıldığı programda öğrenciler birlikte iftar açtı. Programda En’am Suresi’nin 162. ayeti okundu ve ayetin yer aldığı pankart kampüste taşındı.

YTÜ’de 5 bin öğrenci aynı sofrada

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde ise Fikrî Araştırmalar Kulübü (FARK) tarafından düzenlenen 3. Geleneksel FARK İftarı gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 bin öğrenci ve misafir aynı sofrada buluştu. Programda öğrenciler hep bir ağızdan “Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır, dünya düşman olsa da iman bizden yanadır” dizelerini söyledi.

Farklı üniversitelerde Ramazan etkinlikleri

Koç Üniversitesi’nde farklı ülkelerden öğrenciler Filistin temalı iftar programında bir araya gelirken, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde akademisyen Mehmet Öncel ve ekibi tarafından kampüste enderun usulü teravih namazı kılındı.

Öte yandan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğrencilerle iftar yaptı. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu yıl da İTÜ’lü kardeşlerimle birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadım. Ufukları açık olsun” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı boyunca İstanbul’daki birçok üniversitede öğrencilerin düzenlediği iftar programlarının devam etmesi bekleniyor.